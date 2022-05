La plaza San Martín se llenó de concientización sobre celiaquía

El domingo por la tarde, en la plaza San Martín, se llevó a cabo una actividad por el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, conmemorado el jueves. Fue organizado por la asociación civil Villa Mercedes Sin Gluten, con el apoyo del Municipio. Hubo emprendimientos que ofrecieron sus productos sin TACC, charlas y cocina en vivo para la comunidad.

"Hacemos esta jornada para informar y concientizar sobre la enfermedad, y, además, difundir y darles un espacio a los locales que preparan alimentos aptos para quienes la padecen. Queremos que la gente conozca de qué se trata ser celíaco, que básicamente es no comer ni tener contacto con productos que tengan trigo, avena, cebada y centeno", mencionó Soledad Colombo, presidenta de la asociación organizadora.

Taller de cocina. Frente al monumento prepararon comidas dulces y saladas, y les convidaron a los asistentes. Foto: Juan Andres Galli.

La mujer agregó que el primero de los encuentros fue en 2016 y que buscan replicarlo todos los años al aire libre. "El celíaco lo es para toda la vida. Hay distintos grados y de esto va a depender la intensidad de los síntomas. Hay personas que lo manifiestan mediante alguna alergia o alguna erupción en la piel, otros tienen inflamación o dolor abdominal, pueden tener diarrea, y a otros ya les puede afectar hasta neurológicamente, tener dolor en huesos o en los músculos; se vuelve más grave", explicó Colombo.

Varios de los que participaron de las actividades coincidieron en que uno de los principales problemas para quienes no toleran el gluten es el precio de estos alimentos, que son considerablemente mayores a los tradicionales.

"Estamos brindando recomendaciones sobre contaminación cruzada, que es uno de los puntos principales. Al cocinar es importante cuidar y limpiar los utensilios, las superficies, sandwicheras, manijas de heladeras y hornos microondas, y diferenciar cubiertos por colores, entre otras cosas, para que la manipulación y elaboración sean las correctas", aseguró la encargada del área de Bromatología de la Comuna, Pamela Acevedo.

Enfrente del monumento de San Martín fue el taller de cocina, en el que hicieron distintas preparaciones saladas y dulces, con masas, garbanzos, muzzarella, peras al vino y azúcar, e invitaron a la gente a degustar.

"Yo hace dos meses que estoy fabricando para vender, pero hace un año que me diagnosticaron. Tuve que aprender desde cero a trabajar, porque solía hacer cosas con trigo. Al principio fue una depresión, pero arranqué de nuevo. Estoy vendiendo panes de hamburguesas, individuales, masas de pizza y algunas cositas dulces como alfajorcitos, tartitas de coco y pastafrolas", acotó Gabriela Nieto, quien estuvo con su emprendimiento online "Gaby sin TACC".

La asociación de Licenciados en Nutrición (ALiN) participó con un stand en donde brindaron información sobre cómo detectar la enfermedad con análisis de sangre y qué alimentos consumir.

Andrea Gil, una vecina de La Ribera, visitó la feria con su familia. "Me gusta que la Municipalidad se involucre. Yo hace tres años que soy celíaca. Al principio me costó mucho, porque no había oferta, pero ahora hay más personas que se animan y hacen. Es importante que se generen estas movidas para concientizar al entorno", sostuvo.

