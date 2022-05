Turismo: en dos fines de semana ingresó más de $1.400 millones

Una de las actividades más perjudicadas por el coronavirus fue el turismo. Sin embargo, en San Luis el sector no solo recuperó el ritmo que tenía en la prepandemia, sino que también creció en materia de servicios.

Después del estrés que sufrió la población por la COVID-19, viajar se tornó una necesidad. En enero y febrero de este año, el turismo inyectó en la provincia $9.993.177.422. En los primeros 31 días del 2022, el crecimiento fue del 18,3% con respecto al mismo período del año pasado y la ocupación hotelera fue del 90,2%. En febrero, la ocupación fue del 84,7%, un 15% más que en el mismo mes del 2021.

Después de la temporada alta, los fines de semana largos y las diferentes propuestas también aportaron al turismo. A mediados de marzo, por ejemplo, la banda de rock La Renga se presentó en Potrero de los Funes y provocó un fuerte movimiento de fanáticos. Entre alojamiento, comidas, bebidas y otros gastos, los seguidores del grupo musical inyectaron $367.920.000.

“Si se tiene en cuenta que el sector turístico fue el más golpeado por la pandemia, no se puede dejar de destacar en el balance, después de la temporada y los fines de semana hasta la fecha, el importantísimo movimiento económico que tuvo el rubro gastronómico y de alojamientos. Algunos cerraron sus puertas, en otros casos reabrieron y se actualizaron, e inclusive ampliaron su capacidad: mejoraron y pudieron reactivarse”, indicó el secretario de Turismo de la Provincia, Luis “Piri” Macagno.

En Semana Santa, la ocupación hotelera de la provincia fue del 95% y la cantidad de turistas aumentó un 13% con respecto al año anterior. En ese fin de semana largo, el turismo generó un ingreso de $832.125.000.

“En lo que hace al sector de los guías, guías de sitio, turismo aventura, que no contaron con la participación directa de la gente por un largo tiempo, vieron reflejado todo lo que no pudieron tener en los dos años de pandemia. De este modo, se aseguraron los puestos de trabajo y una estabilidad que se había perdido. A partir de esta situación, gente que no se dedicaba a esto encontró en el rubro la posibilidad de contar con un ingreso para la familia, a partir de los servicios, comidas típicas y regionales”, explicó.

La celebración del Cristo de la Quebrada se realizó después de dos años, por lo que fue muy esperada por los fieles. Esta actividad generó un ingreso de $578.000.000 entre comidas, bebidas, artesanías, alojamiento y otros gastos, debido a que se movilizaron más de 280.000 personas.

El turismo en San Luis crece y las autoridades piensan nuevas propuestas para los viajeros. El 25 de mayo, por ejemplo, se inaugurará el Hotel La Recova en la ciudad de La Punta. A su vez, el Hotel Internacional Potrero de los Funes construye cuatro habitaciones flotantes más y los gobiernos nacional y provincial realizan la obra Paseo del Lago, en la misma localidad.

Redacción/MGE