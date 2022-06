Caso Mónica Ramos: el tribunal no decidió si Núñez recuperará su libertad

La audiencia donde debía decidirse si Federico Núñez -el único imputado por el homicidio de la docente Mónica Ramos- podía recuperar su libertad hasta que se realice el juicio finalmente no se concretó porque los abogados defensores Ricardo Gutiérrez Esley y Mirtha Esley presentaron otro escrito donde recusaron al Tribunal de Impugnación.

Esto generó que los jueces Jorge Sabaini Zapata, Hugo Saá Petrino y José Luis Flores no pudieran resolver sobre el pedido de cese de prisión preventiva de Núñez y en cambio –de manera oral- rechazaron la impugnación y ahora se deberá integrar un nuevo tribunal que deberá resolver si corresponde que los magistrados sean recusados.

En caso de dar lugar deberá designarse un nuevo tribunal que será el encargado de resolver sobre el pedido de excarcelación.

Al término de la jornada el presidente del tribunal, Jorge Sabaini Zapata, explicó que “la audiencia era para analizar el pedido de la defensa del cese de la prisión preventiva, pero en horas de la madrugada ingresó un escrito –que si bien no es muy claro- se interpreta que ha querido recusar a todo el tribunal. Por lo tanto no hemos podido analizar los argumentos respecto de por qué piden el cese de la prisión preventiva”.

De cualquier manera, el juez señaló que “se han rechazado los argumentos por los cuales se intenta recusar a todo este tribunal. Ahora será un nuevo tribunal el que deba evaluar si corresponde que la integración en la que estamos con Flores y Saá Petrino continúa interviniendo respecto al análisis del cese de la medida preventiva”.

Los tres jueces que se designen para definir esta cuestión tendrán dos días para resolver si aceptan o no el pedido de excarcelación como lo pidió la defensa del único imputado.

Por lo que interpretaron los tres jueces, uno de los argumentos que presentó la defensa para la recusación fue que “en 2020, cuando era la Cámara Penal 1, nosotros denegamos un pedido de excarcelación de Núñez y con base en esos argumentos entiende el recusante que nosotros pudimos haber preopinado, es decir que ya hemos emitido nuestra opinión con antelación. Y por supuesto presumen, entiendo yo, que nuestra resolución iba a ser nuevamente por el rechazo”.

Además el magistrado aclaró que “esta medida no impide que continúe la normalidad y desarrollo respecto del juicio, por lo tanto no se puede decir que nuestra decisión puntual sobre el cese de la prisión preventiva influya en el juicio; porque nosotros no estamos interviniendo en ese debate. Eso sigue por otro carril con sus tiempos”.

Redacción/MGE