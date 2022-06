Chicos del centro Newen entrevistaron a periodistas

Los alumnos del Centro de Día Newen agasajaron a los periodistas en su día con un festejo particular. Fue una jornada de mucha emoción. Investigaron el por qué de la efeméride y entrevistaron a los reporteros. Para finalizar, brindaron un show musical.

La cita fue a las 10:30. Las ansias de los alumnos eran muy notorias, porque en su rostro lucían sonrisas y mucha alegría. Prepararon una mesa con panificaciones dulces y saladas para degustar. Pero ellos esperaban el momento de poder preguntar. "Nosotros estamos trabajando todo lo que significa el objetivo interinstitucional, que es aquello que, a través del almanaque, podemos saber de diferentes labores u oficios. Y que los concurrentes tengan una inclusión y entiendan que los espacios son de todos", explicó Ivana Ricca, la directora de la institución.

Luego añadió que pensaron en un agasajo para los periodistas, pero en el que sus estudiantes también participen. "Ellos trabajaron todo lo que significa la profesión, qué es lo que hacen, las investigaciones, todo. Y aprendieron un poco la historia de quién fue el primero en el país, entre otras cosas", sostuvo.

La estudiante María Belén Quiroga fue la que dio el puntapié inicial con las consignas. La joven quería saber si cada uno de los presentes hubiese querido dedicarse a otra profesión. Matías Guzmán preguntó el tiempo que lleva cada uno ejerciendo el rol. Gabriel Gianpetri y Jorge Sosa quisieron conocer cuáles fueron los primeros trabajos de cada uno. Viviana Carrión grabó todo el encuentro con un celular y el grupo de folclore de Julio Rivero y Javier Ortiz tocaron las guitarras y cantaron la tradicional canción mercedina "Calle Angosta".

Las demostraciones de afecto fueron constantes. "Ellos hoy (por ayer) se sintieron uno más. Quisimos realizar la actividad para que sepan que los periodistas son personas como cualquiera de nosotros. Ellos ven muchos canales nacionales y entonces les parece que son inalcanzables. Ese fue el objetivo del encuentro", subrayó Ricca.

Los alumnos estuvieron dos semanas preparándose para el agasajo. "Ellos tienen distintos tipos de discapacidad como un retraso madurativo o una parálisis cerebral, pero tienen una gran conexión cognitiva y justamente desde allí trabajaron", expresó la directora.

"A mí me gusta como son los periodistas, porque dicen la noticia pero también se ponen en peligro, porque no los respetan muchas veces", contó Carrión. También dijo que mira televisión, pero también escucha varias radios y lee el diario. "Me gustó mucho compartir el día con ellos; son todos muy buenos y amables, respondieron a todo lo que les preguntamos", puntualizó.

MM