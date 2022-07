Elogiaron las políticas sociales que implementa San Luis

Con la premisa de conocer a fondo las diversas políticas familiares, inclusivas y de protección infanto juvenil, la subsecretaria de Fortalecimiento de las Familias y su Inclusión Comunitaria de la Nación (Senaf), Liliana Periotti; la directora nacional de Capacitación, Diseño y Evaluación, María Gabriela Molina, y Rocío Spina, miembro de su equipo, visitaron la ciudad de San Luis y recorrieron diversas instituciones para saber cómo trabajan. Elogiaron las acciones que realiza la Provincia.

Las funcionarias nacionales se entrevistaron con sus pares del Ministerio de Desarrollo Social de San Luis y miembros del Ministerio de Educación. La comitiva federal fue recibida por el ministro Nicolás Anzulovich e integrantes de su equipo. En la charla, Periotti y Molina se interiorizaron sobre el trabajo que realiza la Provincia desde el Programa de Promoción y Protección de Niñez en el acompañamiento a las familias.

La reunión —que tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social— sirvió para intercambiar experiencias con la mirada puesta en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Tras el mano a mano con Anzulovich, Periotti y sus acompañantes visitaron el comedor “El Eva te abraza”, ubicado en el barrio Eva Perón que, además de recibir a los chicos para servirles la comida, impulsa actividades deportivas para los niños y sus familias.

Luego, la delegación recorrió la Escuela Generativa de Estudiantes, donde fueron recibidos por el director Jorge Niño. De esa recorrida también participó el jefe del Subprograma Escuelas Generativas del Ministerio de Educación, Ricardo Vílchez, y Daniela Pereyra, jefa del Programa Promoción y Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor.

"Estamos conociendo el área de niñez y adolescencia de San Luis. No conocíamos esta modalidad de escuelas generativas. Queríamos verlas, compartir, ver su organización, la pasión que le ponen sus directivos. No solo miramos la educación, sino las relaciones entre los chicos y las familias. Eso trasciende no solo en el aprendizaje, sino que incide en el futuro del chico, en el desarrollo personal de las niñas por sobre todo, y en los jóvenes. Me parece una modalidad muy interesante", afirmó Periotti en diálogo con El Diario de la República.

"Soy santacruceña, pero conozco San Luis desde hace mucho. He visto su cambio, su transformación, y estamos encantados de trabajar con el área de Niñez y Adolescencia, de ver su gran labor. Recorrimos un merendero y una escuela generativa. No solo aquí se ocupan de resolver los problemas, sino también en la promoción y en la oportunidad de generar desarrollo para los chicos y adolescentes", agregó la funcionaria federal.

Compartir la experiencia

En otro tramo de la charla, rodeada de los alumnos de la Escuela Generativa de Estudiantes, Periotti adelantó cómo respaldarán a San Luis desde Nación y las ganas de compartir sus logros con el resto de los distritos argentinos.

"Vinimos a proponerle a San Luis trabajar en un proceso, en pensar en una articulación, una vinculación que conforma la comunidad. No solo a las que tienen problemas, sino en la diversidad, en atender las nuevas realidades familiares. Estamos trabajando con San Luis en las estrategias de fortalecimiento de las políticas públicas que ya desarrolla la Provincia en pos de pensar en volver a darle participación a las familias y a recuperar valores. Los desarrollos no solo son de los que conducen, como el Gobernador y su equipo, o las comunas, sino de todas las familias para su transformación", señaló.

"Cada provincia tiene su particularidad. Nos gusta que exista el intercambio entre los distritos. San Luis tiene una gestión de muchos años y vemos que creció en muchos planos. Y particularmente nos interesa que compartan con el resto del país experiencias como estas, las escuelas generativas. Y también los merenderos, donde hay necesidades atendidas, pero también deseos de superación. Son experiencias y políticas públicas para compartir. Por eso, nosotros le propusimos a San Luis que no se las quede para sí, sino que las sistematice y nos cuente cómo las pensó, cómo se diseñó esto, cómo lo implementa y lo comparta. Vamos a apoyar esa idea, la respaldaremos con financiamiento para que le sirva a San Luis y también a nosotros porque la intercambiaremos con las demás provincias", adelantó la funcionaria.

Redacción/ALG