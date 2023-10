Cientos de vecinas y vecinos retiraron semillas de estación

Interés. La entrega no se detuvo durante la mañana; algunos buscan continuar sus cultivos y otros, iniciarlos. Foto: Juan Andrés Galli

Cientos de vecinos pasaron por la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada sobre avenida Mitre 630, para retirar paquetes con semillas de estación. El Municipio continúa su trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para promover la creación de huertas entre las vecinas y los vecinos de la ciudad.

“Estamos haciendo esta entrega junto al Programa ProHuerta, que es el que nos brinda los insumos. En esta oportunidad, son las de primavera-verano, algo que venimos haciendo, año tras año, en las distintas temporadas”, comentó Samanta Andrada, técnica del Programa Huerta Municipal.

La actividad comenzó a partir de las 9:30 y el flujo de gente fue constante hasta pasado el mediodía. "Desde que arrancamos no hemos parado; son muchas las personas interesadas en tener sus propios cultivos. Este año los costos se han elevado muchísimo. Calculamos que cada kit que damos tiene un valor de entre $3.000 y $5.000 cada uno", mencionó Andrada.

La técnica dijo que tratan de concientizar y generar un compromiso con cada familia que las retira para que las utilice, ya que la cantidad es limitada. Además, agregó que continúan trabajando junto a una red de unos doscientos huerteros dentro del programa municipal.

Este jueves el INTA brinda una capacitación sobre producción de semillas en la Casa de los Artistas.

Algunas personas ya llevan un tiempo cultivando y, con la práctica, han ganado experiencia para mejorar su producción. Otras, como Vanesa Kutzner, recién comienzan con muchas expectativas. "En mi caso es la primera vez. Estas propuestas me parecen muy bien porque ayudan a la situación económica que estamos atravesando. Pienso hacer la huerta junto a mis hijas, que seguramente va a ser un aporte al consumo diario de la familia", dijo la mujer y agregó: "Quiero agradecer por la amabilidad y la atención de todos los de Desarrollo Social y al intendente Maximiliano Frontera, quien siempre me ha escuchado y ayudado".

Este jueves a las 14:30 hubo una capacitación sobre la producción de semillas en la Casa de los Artistas del Complejo Calle Angosta. La brindarán técnicos del Programa ProHuerta de la Agencia de Extensión del INTA Villa Mercedes. Está dirigida al público en general y, a su vez, podrán realizar intercambio aquellas personas que lo deseen.

"Yo arranqué durante la pandemia con el tema de la huerta; es algo que me gusta. Creo que es una buena terapia, aparte de que ayuda a la economía familiar. Lo hago como un pasatiempo y porque, a su vez, el sabor que tiene la verdura cosechada en casa no es el mismo que el de la verdulería. Lo hago en mi patio, lo acondicioné y me largué a hacerlo ahí", comentó Valeria Montero, una vecina del barrio La Ribera.

