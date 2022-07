Se baja eventual candidato

La Universidad Nacional de San Luis impulsa una apertura inusitada con todos los sectores de la sociedad, sin importar su color político. La acción que inició la gestión de Félix Nieto Quintas sigue con Víctor Moriñigo a la cabeza, quien acaba de recibir un espaldarazo en las urnas para un nuevo período de tres años.

Pese a que no tenía rival, sacó el 78 por ciento de los votos ponderados, una cifra que ratifica el alto grado de adhesión que alcanzó en el ámbito universitario.

Ya es frecuente ver fotos de Moriñigo junto a intendentes y dirigentes radicales. También fue protagonista de la reciente inauguración de la sede de la corriente Evolución del partido. Y hasta se le atribuyó un coqueteo con el sector del poggismo.

Pero el propio rector le puso freno por ahora a la expectativa de verlo como candidato en las elecciones del año próximo y quiere seguir encasillado en su rol universitario. "Voy a cumplir la gestión 2022-2025, porque para mí es un sueño y una gran alegría conducir la Universidad Nacional de San Luis”, aseguró en diálogo con FM Ciudad.

En la entrevista radial se diferenció de quienes no cumplen los mandatos para los que fueron elegidos, aclaró que su incursión en el radicalismo no es nueva, sino que ahora cobró mayor notoriedad por su función institucional y admitió que en este momento no se "siente capacitado ni con ganas para salir a la arena de la política partidaria”.