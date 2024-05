Una familia tiene que arrancar de cero porque le desvalijaron la casa

Los Gatica son humildes y, con mucho esfuerzo, lograron alquilar una vivienda en el barrio San José. Con más sacrificio aún, consiguieron paso a paso comprar los muebles, los artefactos y los elementos para hacer de ese lugar su hogar. Pero, de un momento a otro, perdieron todo. Sucedió cuando por unas horas dejaron sola la casa para ir a visitar a la madre de uno de ellos. Al regresar no hallaron ni la cuna del bebé que la pareja espera. Un grupo de ladrones les había llevado casi todo.

A pesar de no tener casi nada en la vivienda, no quieren perder lo poco que les queda. Y por eso, desde entonces, el día del saqueo, no quieren dejar ni por un minuto el domicilio solo.

El caso fue dado a conocer por Tamara, la cuñada del damnificado. A través de las redes sociales, la mujer le solicitó a los ciudadanos de Villa Mercedes que si advierten a alguien vendiendo alguno de los artefactos y elementos que les sustrajeron se contacten con ellos.

Esperan de esa manera recuperar algo de lo robado porque, desde el accionar de la Policía, no han tenido novedades.

El saqueo sucedió en la noche del martes, contó Tamara. La casa de los Gatica está ubicada entre calles Ramón Valdez y Milone.

"Fue cuando mi cuñado estaba en lo de su mamá. Les sacaron todo, literal. Los dejaron sin nada", manifestó. Los delincuentes les llevaron "la cama grande, la garrafa, la pava eléctrica, el lavarropas, el secarropas, sábanas, frazadas, el calefón, las zapatillas de la escuela y las cosas del jardín del nene, las camperas de abrigo y hasta la cuna del bebé que viene en camino", detalló.

El Diario intentó hablar con los Gatica, pero no quieren dialogar con los medios. De hecho, hasta a sus familiares se les dificulta comunicarse con ellos, porque no tienen teléfono.

Como hasta ayer no habían logrado recuperar nada de lo robado, la única buena noticia que recibieron fue la colaboración de una joven que se enteró de lo que les había pasado a través de Facebook y les donó un secarropas y algunas prendas.