Busca ayuda para darles de comer a sus hijas

La situación económica se vuelve cada vez más asfixiante para los que menos tienen. Paula Oropel, una vecina de Villa Mercedes, decidió pedir ayuda, ya que no cuenta con el dinero para poder darles de comer a sus hijas, quienes tienen 12 y 14 años. Se siente desesperada, pide a la comunidad que la ayude con mercadería o con un trabajo.

"La verdad es que la estamos pasando mal. Estábamos alquilando en el Kilómetro 4, pero tuvimos que dejar hace tres meses y volver a donde estábamos, que es en lo de un tío de mi marido, quien nos presta una parte de su casa en el fondo", contó Oropel. "Hemos pasado momentos difíciles, pero siempre nos la rebuscamos para salir —añadió—. Hoy, sinceramente, no podemos, hace dos semanas no comíamos y ahora pudimos gracias a una señora que nos trajo un poco de mercadería, pero que ya se nos está por acabar".

La mujer de 33 años solía hacer trabajos estéticos de uñas, pero se quedó sin clientas por los precios y porque hay mucha competencia. Su marido trabaja de albañil y haciendo changas, pero las obras se pararon y ya no lo llaman, por lo que se quedaron sin entrada de plata para el hogar.

Oropel pidió encarecidamente que si algún vecino o institución puede darle una mano, la llamen al 2657 219098. También tiene una cuenta habilitada de Naranja X, que es paulaoropel.nx, por si alguien desea hacerle alguna transferencia de dinero. Asegura que por mínima que sea, le será de gran ayuda.

"Yo cuando tuve, siempre he ayudado. Mis nenas no se están alimentando bien. Gracias a mi tío, quien prepara algo y les da, pueden comer una vez al día, pero para la tarde o la noche ya me piden y no tengo qué darles", dijo la mamá, muy preocupada.

La vecina aseguró que la gran suba de los precios de los alimentos hizo que el poco dinero que puede juntar su marido algunas veces les alcance solo para cubrir algunas pequeñas compras.

La familia vive en calle Marconi 735, entre Güemes y Juan Saá. Hasta allí pueden acercarles algunos alimentos básicos, como fideos, arroz, algunas latas de conserva o salsa.

Con la llegada del frío también les hace falta abrigo y calzados para que sus hijas puedan llevar una vida digna.

"Es una preocupación constante. Lo que logramos juntar siempre es para buscar la mejor oferta, los productos más económicos o, por ejemplo, comprar la bolsa de harina de 25 kilos, para que nos rinda. Me gustaría poder juntar como para tener unos días y que podamos comer normalmente", se esperanzó Paula.