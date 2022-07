El dólar blue se vende a $260; llegó a tocar un máximo de $290

La cotización del dólar oficial cerró este lunes en $130,69, con una suba de $1,38 con relación al viernes pasado, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcaron alzas de hasta 11%.

Con la renuncia de Martín Guzmán el sábado por la noche y el anuncio de designación de Silvina Batakis para reemplazarlo al frente del Palacio de Hacienda, la city porteña tuvo una rueda de mucha presión e incertidumbre tanto para el dólar blue como para las variantes bursátiles.

En este contexto, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" marcó un incremento de 11 pesos, a un promedio de $260 por unidad, tras llegar a tocar un máximo de 290 pesos por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 11%, a $ 279,68; mientras que el MEP aumenta 8,6%, a $ 269,25, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 50 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $125,95.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $171,69 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $217,91.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 98 millones.

"La fuerte demanda de dólar solidario exigió la asistencia del BCRA en el mercado", dijo Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 587 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 399 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1677 millones.

Télam