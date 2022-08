Sanyo, Maxi y Agustín se metieron en octavos de final

Primó la lógica pura este miércoles en los 16avos de final del Premier Padel P1 de Mendoza, en el primer día especial para el público que copó el Aconcagua Arena para asistir al debut de los mejores jugadores del planeta.

No hubo sorpresas ni sobresaltos para los candidatos, y eso para los palistas de la provincia fue muy bueno en algunos casos y no tan bueno en otros. De los cinco jugadores de esta provincia que pisaron las inmaculadas alfombras azules de las tres canchas del evento, tres lograron sortear con solidez sus duelos e instalarse en la ronda de octavos, mientras que otros dos sumaron una fuente incalculable de experiencia, pero no tuvieron chances de pelear el partido en juegos que se tornaron muy desiguales.

En el primer turno, el mundo del pádel de San Luis, y en especial el de Villa Mercedes, soñaba con un batacazo del juvenil Valentino Libaak y su compañero Alex Chozas, quienes fueron una de las dos parejas que remó desde la qualy y llegó a esta instancia.

Sólido y veloz. Agustín tuvo un partido sin fallas y enfocado.

Del otro lado de la red estaban los españoles Jerónimo "Momo" González y Alejandro Ruiz, séptimos preclasificados del torneo, quienes no les dieron ningún tipo de chances de entrar en juego y los derrotaron por 6-2 y 6-0 en 57 minutos de partido, y le pusieron fin a una aventura que duró más de lo esperado para el joven villamercedino y el de Hurlingham, que no se olvidarán de esta performance.

La primera victoria del miércoles para San Luis la trajo Agustín Gutiérrez junto al brasilero Lucas Campagnolo, la pareja sembrada Nº 9 en el torneo, que empleó apenas 42 minutos (el más rápido de 16avos) en la cancha 3 para deshacerse de los españoles Marcos Córdoba Lugo, de Tenerife, e Ignacio Sager Nagel, de Malabrigo, con un doble 6-1.

Objetivo. En conferencia, Maxi dijo que quiere pelear torneos

Casi en simultáneo, en las canchas 1 y 2 debutaron Daniel "Sanyo" Gutiérrez y el "Tiburón" Maximiliano Sánchez, dos que cuentan con la ventaja de tener hinchada propia.

En la cancha principal, el "Mago" del barrio Amppya junto al talentoso catamarqueño Agustín Tapia eliminaron a la dupla sudamericana compuesta por el uruguayo Higor Ensslin Alves y el brasilero Joao Pedro Flores con un contundente 6-2 y 6-1, en 47 minutos de juego.

Al mismo tiempo, el astro villamercedino junto al quilmeño Luciano Capra despacharon a otra dupla argentina compuesta por Mauricio Rivero de La Plata y el bonaerense Facundo Erguy: fue 6-1 y 6-2 en 53 minutos de juego.

Donde lamentablemente para San Luis no hubo tampoco sorpresas fue en el encuentro que disputaron el puntano Cristian Germán Gutiérrez y su pareja, el sueco Daniel Windahl, quienes tenían una tarea compleja al enfrentar al chaqueño Franco Stupaczuk y al brasilero Pablo Lima, quienes llegaron a Mendoza como la cuarta mejor pareja del torneo.

Fue derrota finalmente para la dupla puntano-sueca por un doble 6-1, en 45 minutos de juego.

Sueño. De Astoreca (19) abraza a la leyenda Belasteguín (43).

Tampoco hubo sorpresas en los partidos del resto de las figuras mundiales: Fernando Belasteguín y Arturo Coello le ganaron con simpleza a los jóvenes Máximo Maldonado y Joaquín de Astoreca (6-0 y 6-1); también fue victoria para la pareja Nº 1 del mundo, compuesta por Juan Lebrón y Alejandro Galán, sobre el italiano Denis Perino y el español Arnau Ayats (6-2 y 6-4); y los Nº 2, Francisco Navarro y Martín Di Nenno, dieron cuenta de la dupla argentina Gaitán-Escobar por 6-0 y 6-4, entre los principales resultados.

Hoy será jornada de octavos de final y los tres de San Luis ya conocen a sus rivales: Sanyo Gutiérrez y Agustín Tapia enfrentarán al español Francisco Gil y el argentino Ramiro Moyano. Maxi Sánchez y Lucho Capra se medirán ante los experimentados Agustín Gómez Silingo y Juan Cruz Belluati, mientras que el encuentro más duro será el que le toca a Agustín Gutiérrez, quien junto al gaúcho Lucas Campagnolo enfrentarán a Franco Stupaczuk y Pablo Lima.

Este jueves, los horarios en los que les saltarán a la cancha los palistas de San Luis es el siguiente: Sanyo y Tapia comienzan a las 10 en la cancha 1, a continuación en el mismo court jugará Agustín Gutiérrez, y en el último turno de esa cancha (será el sexto partido, seguramente por la tarde) lo hará Maxi Sánchez.

