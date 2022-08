Agustín Gutiérrez: "Mi objetivo es seguir disfrutando en la pista"

El puntano Agustín Gutiérrez completó este jueves en la pista central del Mendoza Premier Pádel un torneo que para nada pasará desapercibido para el mundo del pádel y que, además, no hace más que acentuar el buen momento y el crecimiento que muestra el tercer mejor jugador de la provincia a nivel global.

La derrota por un apretado 7/6 y 7/5 ante al chaqueño Franco Stupaczuk y el brasilero Pablo Lima por 7/6 y 7/5 no opaca para nada lo hecho por el palista puntano junto a su compañero Lucas Campagnolo.

“Me despido de este torneo con la mente muy tranquila. Estoy muy contento con el nivel que mostramos. Corrimos mucho, creo que eso se notó. El partido se definió por detalles y pudimos llevar al límite a una pareja que es top 5 del mundo; eso no es algo sencillo. Es mérito de nuestros entrenadores, por todo el esfuerzo que realizamos día a día”, explicó Agustín. Por ahora no hay que esperar que se repita este binomio; ambos tienen claro que fue por este torneo, aunque las sensaciones de la grada y hasta de ellos mismos hayan sido muy buenas. “Sabía que tenía que venir a disfrutar y fue un honor para mí compartir con un jugador de su nivel”.

Los circuitos no dan respiro. Con la aparición de nuevos torneos llegan nuevas oportunidades y diversidad de opiniones respecto al calendario, y el puntano tiene la suya.

"Creo que el caudal de partidos es bueno para algunos, pero también creo que es contraproducente para otros. Yo soy un jugador joven, puedo sostener el ritmo que estamos llevando, pero siento que hay jugadores de mayor edad a quienes se les complica un poco más. Firmamos contratos que nos obligan a jugar todos los eventos y creo que eso es un punto a cambiar, que los jugadores puedan elegir dónde desean jugar para poder cuidar el cuerpo", explicó.

En lo personal, es un año muy importante para Agustín, por el camino andado y también con lo que tiene por delante. "Esta es una buena temporada para mí, no lo puedo negar, estoy realmente contento, aunque eso no quiere decir que esté conforme, porque esa es una palabra que no me gusta. Soy un jugador que quiere entrar a la cancha y ganarles a todos los que se paran enfrente. Mi mentalidad siempre es esa: dejé mi provincia, mi familia, me fui muy lejos y todos los partidos los afronto de la misma manera. Ojalá pueda seguir creciendo; siempre disfruto y trato de dar lo mejor de mí”, detalló.

Actualmente, el "Oveja" es el tercer mejor jugador de San Luis en el planeta, pero no siente como propio el peso de ser una referencia para los chicos que están haciendo sus primeras armas.

"No me siento un referente. Creo que en la provincia tenemos a Maxi (Sánchez) y Sanyo (Gutiérrez), ellos son la cabeza de todos los que venimos de atrás, ellos fueron número 1 del mundo y a ese puesto solo llega uno solo. Yo juego por mí, para mi familia, pero sobre todo para ganarme a mí mismo", dijo.

Aún queda mucho 2022 en lo deportivo. Pensando en los objetivos, Agustín tiene muy claras las prioridades.

"Lo primero que pretendo es terminar sano, sin lesiones y respetando mi cuerpo, ya que hay muchos torneos, y eso es algo complicado de conseguir, porque nos exigimos mucho con viajes largos para llegar a cada certamen. Jugamos en contra del jet lag, del agotamiento corporal y mental, entonces lo principal es que me acompañen el físico y la cabeza hasta fin de año. Después, si lo puedo seguir haciendo como lo vengo haciendo hasta ahora, va más allá de los resultados; estoy disfrutando en pista y eso para mí es importantísimo”, cerró el palista de San Luis.