Boom Boom Kid, en Comuna: descontracturado corazón

La historia de su vida comenzó cuando su madre le pidió a su padre que la llevara al río más próximo que había en Campana, provincia de Buenos Aires, para que Carlos Rodríguez, ahora conocido como “Nekro” o Boom Boom Kid, salga de sus entrañas para explorar el mundo con sus propios colores en medio del agua. Esa libertad que respiró desde los primeros minutos de vida lo acompañan hasta la actualidad, donde con 50 años sigue amarrado a su ideología y a su música con firmeza.

El cantante llegará hoy a Comuna con su banda para celebrar los 20 años y una pandemia de "Okey dokey", el primer disco que sacó como Boom Boom Kid, y recorrerá las 22 canciones de la placa, más algunos clásicos que completarán la lista. El recital está previsto para las 21 y las entradas se pueden conseguir por Eventbrite a 1.200 pesos.

“Nekro” estará sobre el escenario puntano luego de una gira que realizó por varias ciudades europeas como Madrid, San Sebastián y París. Presentarse en distintos lugares lo entusiasma: "Vivo con mucha alegría y festejo el viajar de la mano de mis ruidos y mis ideas".

Más allá de lo musical, el cantante se acordó de San Luis y su público con cariño y respeto e invitó a sus seguidores a ubicarse cerca del escenario para demostrarles que la energía y la adrenalina se mantienen como la última vez que se presentó en la provincia, en 2011.

"Siempre la pasamos muy bien y supimos sortear con música y humor todo inconveniente. Por eso vuelvo a la ciudad, para darlo todo", agregó.

Para agendar

Hoy a las 21

Lugar: Comuna Club

Entrada: 1.200 pesos

El vocalista adelantó que llegará con tres músicos que lo acompañan desde hace diez años. "Será todo un festejo de longevidad junto con el rockanroll y la amistad".

Además de viajar y tocar, “Nekro” dibuja, compone y se da el gusto de ser dj de vinilos. Aseguró que si se queda quieto simplemente se aburre.

"Si no hago lo que hago de la manera que lo hago, y digo las cosas como las digo, sin callarme en mis ritmos y canciones, me enfermo y eso es algo que creo le pasa a cualquier persona. Los tiempos jamás fueron fáciles y eso también es lo que me hace salir a la calle y gritar, escribir, dibujar y poner color donde no lo haya, donde no lo encuentre", concluyó.

Redacción/MGE