Boca visita a Racing en un duelo clave para los objetivos de ambos

Boca, que alterna buenas actuaciones con otras decepcionantes, jugará hoy a las 20:30 en Avellaneda ante Racing, uno de los candidatos al título, en un clásico con muchos atractivos que es el partido saliente que propone la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Boca tiene 18 puntos en el torneo doméstico, con seis victorias y seis derrotas, y en la localidad bonaerense de Avellaneda se jugará una de sus últimas cartas para prenderse en la lucha por el campeonato, ya que el líder Atlético Tucumán sumó 28 unidades y mostró un rendimiento muy sólido.

Racing, por su parte, con 20 puntos, asoma como favorito por su mejor rendimiento e imbatibilidad en Avellaneda, aunque deberá ajustar ciertos detalles defensivos que lo hicieron dejar varios puntos en el camino que de haberlos sumado, lo tendrían situado más cerca de los tucumanos.

Para visitar a Racing, el entrenador "xeneize" Hugo Ibarra modificará la defensa, el punto más flojo del equipo (tiene saldo de gol negativo con 18 a favor y 20 en contra), ya que Nicolás Figal ingresará como primer marcador central en reemplazo de Facundo Roncaglia, de flojas actuaciones ante Patronato (0-3) y Platense (2-1). En tanto, el peruano Luis Advíncula se recuperó de una sobrecarga muscular y será de la partida, pero quien no jugará será Juan Ramírez, quien padeció idéntico problema pero no se repuso. En lugar de Ramírez jugará Martín Payero, mientras que en el arco volverá Agustín Rossi, quien no jugó en Copa Argentina. Atajó Javier García.

Otro que volverá a ser titular es Darío "Pipa" Benedetto; reemplazará a Luis Vázquez.

En Racing, Gago no definió aún si regresará al arco Gabriel Arias o bien continuará atajando Gastón Gómez. Los que sí volverán serán en la defensa Emiliano Insúa por Lucas Orban y en la delantera el goleador Enzo Copetti por Maximiliano Romero. La única duda es la presencia en el mediocampo de Carlos Alcaraz o si será reemplazado por Jonatan Gómez.