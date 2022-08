Gatúbela electrizante

Cumpleaños feliz

La actriz, directora y productora estadounidense nació en Cleveland, Ohio, el 14 de agosto de 1966. Hoy cumple 56 años. Su madre es de ascendencia inglesa y su padre, afroamericano.

Miss Ohio

Su carrera inició como modelo luego de quedar en segundo lugar en el concurso Miss USA en 1986, representando a Ohio. Su debut cinematográfico fue en un pequeño papel en "Jungle Fever", en 1991, en el que interpretó a Vivian, una adicta a las drogas.

Maullido a mitad de camino

Protagonizó “Catwoman” (Gatúbela), por la que recibió 12,5 millones de dólares. De más de 100 millones de dólares que costó la película, recaudó solo 17 en su primer fin de semana. Es considerada por la crítica una de las peores películas.

Quedará en la historia

En 2001 interpretó a Leticia Musgrove, la esposa con problemas de un asesino ejecutado, en "El pasado nos condena". El drama, que atraviesa el racismo en el sur estadounidense, la convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ganar un Oscar a Mejor Actriz.

Cambio de traje

De DC a Marvel, Berry interpretó a Storm (Tormenta) en la adaptación cinematográfica de la serie de cómics "X-Men" (2000) y sus secuelas, "X-Men 2" (2003), "X-Men: The Last Stand" (2006) y "X-Men: Days of Future Past" (2014).

Mujer del año

La actriz fue galardonada en 2006 con el premio Mujer del Año por su lucha contra la instalación de Gas Natural Licuado del Puerto de Cabrillo. Además, se sumó a la campaña bancaria de teléfonos celulares para la construcción de casi 2 mil casas durante el gobierno de Barack Obama.

De salvar el mundo a asesina profesional

Entre sus últimas actuaciones estuvieron Sofía, una exasesina, en "John Wick 3" y la astronauta Jocinda Fowler, en el filme chino, alemán y estadounidense "Moonfall", estrenado este año.