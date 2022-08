Karina Pintarelli: "Estoy viva para contarlo; soy una sobreviviente"

Cierra los ojos y la oscuridad se vuelve más cálida que antes. El temor se alejó de su cuerpo y las penumbras se transformaron en soles al cruzar la puerta de su casa y encontrarse con un verde jardín, un banco de plaza y el aire puro que la inspira a escribir poemas ligados al amor y la tranquilidad. Otros, a dolores pasados. Pero actualmente Karina Pintarelli es libre, feliz y, luego de años de sufrimiento, de persecución y torturas policiales por su identidad de género, hoy cosecha los frutos de la lucha.

El pasado 15 de julio, el correo llamó a la puerta de Casa Leonor, vivienda que comparte con tres compañeras trans en Merlo, provincia de Buenos Aires. Karina despertó con la sorpresa que le puso fin a la lucha que enarboló en sus últimos cinco años. El sobre provenía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: reconocía las violencias y persecuciones que sufrió por motivo de su identidad de género durante la última dictadura militar. En ese momento, su respiración se calmó. Pintarelli supo que, gracias a esa resolución, se convertía en la primera persona trans en recibir una reparación de este tipo por parte del Estado nacional.

Ahora resta esperar a que los papeles se acomoden para recibir lo que económicamente le corresponde. Pero el respirar profundo y decir “lo logré” ya lo tiene. “Estoy muy fuerte y agradecida. Me siento acompañada y respetada. Lo que viví en el pasado fueron momentos muy espantosos que me cuesta sacar de mi cabeza, pero el presente es de alegría. Estoy rodeada de mucho amor y cariño, junto con mis amigas y compañeras que me llenan de mimos y cuidados”, contó Karina, quien expresa sus sentimientos con papel y lápiz en cada poema que escribe.

Vivo en un presente muy cuidado y tranquilo, junto con mis compañeras de Casa Leonor y el apoyo de muchas amigas.

En tiempos de dictadura, la poeta no podía salir a la calle. Fue hostigada y violentada, y, tras el regreso de la democracia, también vivió momentos de tortura, burla y precarización. Muchas veces su vida se basaba en salir a la calle, caer presa, soportar golpes, pasar días eternos en el calabozo de las comisarías o en el Departamento de la Policía, esperar el camión de traslado, llegar a la cárcel de Devoto y seguir con el sufrimiento. “Me cortaban el pelo, me llevaban al pabellón de los hombres. Me torturaban y manoseaban. Cuando la dictadura terminó, seguí con los padecimientos, porque la Policía me persiguió por mucho tiempo por mi condición sexual y estoy segura que a muchas de mis compañeras también. Estoy viva para contarlo, soy una sobreviviente de 64 años que venció el hostigamiento. Este reconocimiento es para ellas también”, agregó Karina.

Tiene 64 años, es poeta y hoy disfruta de su tranquilidad junto a compañeras que la apoyan y la vieron esforzarse.

La escritora comenzó su lucha gracias a un grupo de mujeres que la ayudaron a acomodar todo para lograr la reparación, impulsada por una noticia que leyó en 2018. Karina se enteró que una mujer trans de la provincia de Santa Fe fue reconocida por el Estado provincial por ser sobreviviente de la dictadura.

El papel tan esperado. Karina, junto con la resolución que recibió en su domicilio y que le otorga la reparación.

“Me enteré que la chica consiguió su reparación y yo tenía ganas de hacer algo, pero no sabía cómo arrancar”, explicó. En el transcurso y la búsqueda, Pintarelli se encontró con Florencia Montes Páez, integrante de la organización No Tan Distintes (NTD), que trabaja en conjunto con mujeres y diversidades en situación de calle. NTD llevó adelante distintas iniciativas, como la Casa Leonor, que hoy le brinda a la escritora una casa donde vivir, cuidarse y seguir su vida tranquila. En su hogar vive junto a Cielo, Agustina y Morena, tres compañeras con quienes convive, se cuidan entre ellas y disfrutan juntas la libertad soñada.

A la lucha también se sumaron AboSex (Abogades por los Derechos Sexuales) y el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que comenzaron a darle forma al reclamo ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La investigación comenzó con la búsqueda de los antecedentes de Karina. “Fueron cinco años de salir a rastrear las pruebas de mis detenciones. Encontré la documentación en la Ciudad de Buenos Aires, pero en provincia contestaron que mi prontuario se lo habían comido las ratas. Me generó mucho dolor e indignación, porque me sentí desolada, sin fuerzas. Se abrieron las heridas de mi pasado, que a veces se sienten más vivas que antes, cada vez que recuerdo por lo que pasé”, expresó.

A lo largo de la búsqueda por la reparación, Karina revivió en primera persona el relato de los hechos para que su equipo de abogados y abogadas armaran una justificación que sustentara la reparación. Luego, se solicitó a la Policía Federal el legajo de Karina, la prueba contundente de todo lo que vivió y fue víctima durante la dictadura militar. La criminalización por su identidad de género, la persecución y las violencias sufridas por la Policía, particularmente a partir de la división de Moralidad, es lo que obligó al Estado a reparar.

En 2020, Karina, junto a las organizaciones que la acompañaron, presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación una solicitud de reparación por las violencias sufridas como víctima de la violencia del terrorismo de Estado.

A mis compañeras les digo que nunca dejen de luchar, porque la recompensa tarda, pero siempre llega en el tiempo adecuado.

Finalmente, este año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió resolver a favor de Karina y atendió su reclamo. El informe técnico de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dio por probado “el ensañamiento contra las personas trans como parte de la Doctrina de la Seguridad Nacional”. El dictamen destaca el carácter “dinámico” de la política reparatoria integral, el rol de la Policía Federal en el marco del terrorismo de Estado y, muy particularmente, el uso de las contravenciones como herramienta represiva. Se concluye que “el Estado asume aquí que las mujeres trans, en su encarnación del género, fueron consideradas agentes subversivos”.

Karina siente que su historia sirve para inspirar a otras compañeras a que no abandonen sus sueños ni sus luchas. “Sabemos que somos una población vulnerable, que son muchas las que tienen una esperanza de vida corta que no llega a los 35 años. Me siento una sobreviviente y lo vivo así, solo que en estos momentos necesito y quiero estar tranquila, y dedicarme a lo que me apasiona, que es escribir”, contó la mujer, quien es autora de varias producciones, entre ellas “El tiempo en mis manos”, que estuvo compuesta por el libro de poemas “Me quedé en Karina”, que se completó con una propuesta visual. También formó parte de una instalación audiovisual curada por Mariela Scafati y Daiana Rose que se llamó “Prontuario”, donde mostraron parte del expediente.

“Me gusta escribir sobre lo que me pasa ahora y lo que sentí en el tiempo turbulento. Actualmente estoy en proceso de escritura con poemas que describen la tranquilidad que disfruto en estos momentos", sentenció.

Redacción / NTV

ecuado.