Apelarán el fallo de un hombre condenado por abuso sexual

Delfín Chávez, quien junto a Ramón Chávez representa a Abel Villar, un hombre que el martes fue condenado por la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción a 8 años de cárcel por abusar de su excuñada, le adelantó a El Diario de la República que tras conocer los fundamentos de la sentencia apelarán el fallo. “Consideramos arbitraria en general la sentencia ante la ausencia de pruebas psicológicas y de pruebas físicas médicas, y aparte por la contradicción de dos peritos psicólogos y la falta de consistencia del examen psicológico de la presunta víctima”, detalló el letrado.

Villar fue denunciado por su excuñada, de 44 años, el 22 de septiembre de 2019. Una fuente judicial contó que, durante el debate, que comenzó y finalizó el martes, la mujer declaró que el día anterior a la presentación fue a la casa de su hermana, exesposa del acusado, al festejo de cumpleaños de su sobrino. Dijo que bebió demasiado alcohol y al finalizar regresó a su vivienda, ubicada al lado, y se acostó a dormir vestida. En la cama contigua dormía uno de sus hijos.

“Dijo que al rato se dio cuenta que alguien la estaba desvistiendo y manoseando. Vio que era su cuñado (Villar) y ella le dijo que parara. Le preguntó qué hacía y le rogó que no lo hiciera otra vez. Ante esa declaración, el Tribunal le preguntó a qué se refería y ella dijo que años anteriores, y varias veces, él la había abusado de la misma manera. Contó que después de esa situación se levantó, fue hasta el living y empezó a decir ‘está acá, está acá’, y justo la vio su hija, quien estaba durmiendo con su nieto en el living, pero la chica pensó que lo que gritaba su mamá era fruto de la ebriedad. Luego dijo que su hija vio salir al acusado de la habitación y ahí se dio cuenta que ella estaba hablando de esa persona, pero nunca le comentó nada, nunca más se habló del tema”, resumió la fuente.

Refirió que la víctima no habló sobre lo ocurrido con su familia. “La única que sabía algo era su hermana, exesposa del acusado, pero ella la hacía responsable a ella de que estuviese sucediendo esa relación sexual entre ellos”, resaltó.

Delfín Chávez aseguró que sostiene la inocencia de su representado. “Yo mantengo la postura de la negativa de los hechos porque más allá de la existencia de una condena, la misma todavía no está firme. Negamos la existencia del hecho porque no hay ninguna circunstancia ni prueba que en el juicio lo haya probado. Ninguna de las pericias psicológicas pudo determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta existencia del hecho. De los exámenes físicos tampoco surgen indicios o vestigios que consoliden que nuestro defendido fuera autor del delito”, aseveró.

Resaltó que el ultraje “habría ocurrido en presencia de unas cinco personas que supuestamente no vieron nada”. “Supuestamente fue una situación de abuso en la que ella estaba en estado de ebriedad. Pericias realizadas varias horas después determinaron que tenía 1,1 gramo de alcohol por litro de sangre. Estaba en un estado de inconsciencia absoluto y terminó denunciando a nuestro representado por abuso cuando la lesión podría haber sido provocada por ella misma. Tenía una lesión compatible con un rasguño en la zona genital”, expuso el letrado.

Villar llegó a juicio en libertad y enfrentaba un pedido de condena a 8 años de prisión por “Abuso sexual con acceso carnal”, elevado por la Fiscalía de Instrucción. Durante el debate, el fiscal de Juicio, Néstor Zudaire, pidió que fuera condenado a 11 años y que se ampliara la carátula a “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño causado en la salud mental de la víctima”, delito por el que finalmente fue condenado.

“Esto está dentro del marco de una política de condena donde no se está mirando la prueba. Es decir, los fallos son respetables y nos sometemos a la voluntad de la Justicia, pero en este caso, como en otros, advertimos que hay condenas de abuso completamente injustas. Lo más grave de todo es que no estamos ante pruebas objetivas, sino que solamente se está mirando una pericia cargada de subjetividad, que es de la psicología experimental. O sea que no es válido para condenar y mandar presa a una persona”, concluyó Chávez.

Por último, la fuente judicial señaló que en la audiencia declaró la víctima; su hija; su psicóloga particular; un médico; una psicóloga, y una psiquiatra del Cuerpo Profesional Forense (CPF) del Poder Judicial.

Indicó que el médico revisó a la denunciante antes de que pasaran 24 horas de la denuncia y constató que tenía una lesión en la vagina, que terminó siendo concordante con su relato. “La psicóloga y la psiquiatra corroboraron un diagnóstico presuntivo que había dado la psicóloga particular de la mujer respecto a que padecía una depresión reactiva. Esta tiene su origen en un episodio traumático como, entre otras situaciones, puede ser por un abuso sexual, como en este caso. Tenía síntomas muy marcados. Incluso la mujer contó que dos veces intentó quitarse la vida”, refirió.

“Si bien la psicóloga particular dijo que no podía asegurar que la depresión reactiva que tenía la mujer fuera por abusos sexuales, era probable relacionarlo con esos eventos, pero las peritos del CPF aseguraron que tenían vinculación con esos abusos, exclusivamente con el último hecho”, concluyó.

Redacción/ALG