El estado actual de los feminismos visto por una mirada contrahegemónica

El libro "Ver como feminista", de la profesora, escritora y activista india Nivedita Menon, plantea, entre otras muchas cosas, qué tiene para decir una autora decolonial y contrahegemónica sobre el estado actual de los feminismos y revisa cuánto aporta a la discusión local el relato de países que están por fuera del norte global, además de otras problemáticas que pone sobre la mesa como la subrogación de vientres o la fluidez de un tercer género que escapa a definiciones LGBTIQ+ y que no se identifica con un vocabulario trans.

Publicado por el sello Consonni, el libro de Menon cuenta con traducción y prólogo de la periodista y también activista Tamara Tenembaum.

Además de reconocida activista dentro de movimientos ciudadanos y democráticos de su país, Menon es profesora de Pensamiento Público en la Jawa-hartal Nehru University de Delhi. Entre sus libros más conocidos están “Recovering subversion: feminist politics beyond the law”, de 2004, algo así como “recuperar la sublevación: la política feminista más allá de la ley”; la compilación “Sexualities” (“sexualidades”), de 2007; y “Power and contestation: India after 1989” (poder y contiendas: la India después de 1989), también de 2007, escrito en coautoría con Aditya Nigam, intelectual que focalizó sus estudios en la descolonización de la teoría social y política.

Mis argumentos emergen en conversación con activismos feministas de todas partes. Nivedita Menon

El compromiso neocolonialista de Menon es parte importante de su mirada sobre lo que el feminismo propone. Puede leerse también como motor de su trabajo de traductora, en ficción y no ficción, de textos que pasa del hindi al inglés o del malayo al inglés. Menon cofundó en 2006 el blog kafila.online, palabra que en hindi significa caravana o procesión y que se refiere a comunidades en tránsito.

“Una kafila podría ser un grupo nómada, una manada, un desfile o simplemente la figura más omnipresente, pero no reconocida del mundo moderno; los refugiados en todas sus formas, incluidos los del desarrollo; personas que se han quedado sin hogar y sin lugar debido a el capitalismo y el implacable impulso moderno de mapear, contabilizar, categorizar y normalizar”, se lee en la página del sitio creado como una “práctica colaborativa de crítica política y mediática radical”.

Todas esas ideas atraviesan de alguna manera este libro. ¿De qué feminismo nos habla esta intelectual y activista asiática? Del que “reconoce que la organización jerárquica del mundo en torno al género es clave para el mantenimiento del orden social” y postula que “vivir vidas marcadas como masculinas o femeninas es vivir vidas diferentes“. Hasta ahí, una declaración común, lo que sigue es clave en su posicionamiento: “Ser feminista es imaginarse ocupando la posición marginal y relativamente desempoderada con referencia a todos y cada uno de los marcos de dominación que engullen el espacio central”, dice.

A ese feminismo que busca "entender los modos en que varones y mujeres se producen e insertan en patriarcados que cambian de forma en cada época y en cada lugar” le otorga el compromiso de no accionar desde el poder normalizador o hegemónico: “Cuando alguien que es feminista ve desde la posición marginal que ha elegido deliberadamente ocupar, esa mirada representa un gesto de subversión hacia el poder, desorganiza y desordena el marco establecido, se resiste a la homogeneización y abre posibilidades múltiples en lugar de cerrarlas”, escribe.

Este feminismo está enmarcado en una sociedad que hasta la colonización británica no tuvo la concepción normalizadora binaria presente en la actualidad, con matices y contradicciones propias de una cultura milenaria, como la cultura matrilineal.