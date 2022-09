Recorrido por las diversas inspiraciones

El rumbo cambió para Laura Arce Rissi cuando decidió radicarse en la Villa de Merlo. La artista plástica estaba convencida de que en el pueblo más importante del norte puntano las energías eran diferentes y el polo cultural se encontraba en plena ebullición. Para darle la bienvenida a la nueva vida rodeada de las Sierras de los Comechingones, decidió presentar la muestra "Mundos paralelos" en el teatro Amigxs de Merlo, que le abrió las puertas de par en par.

Quienes deseen conocer el trabajo de la artista pueden visitar la exposición hasta el 6 de octubre, de 16 a 20, con entrada gratuita.

Algunas de las obras de Laura estaban distribuidas en Córdoba, Villa Mercedes y San Luis capital, lugares por donde pasó la artista y dejó una huella imborrable.

Es la segunda vez que Laura se anima a exponer de forma individual, porque la mayoría de veces lo hizo en conjunto con otros colegas. "Siempre me gustó trabajar acompañada, pero esta vez sentí que era la oportunidad de salir a escena sola con mis creaciones", expresó la artista que expuso por última vez en San Luis capital en Exótica Restó, junto con las colegas Adriana Toledo, Rosa Zambrano y María Eugenia Bustos.

"Mundos paralelos" está compuesta por dibujos e ilustraciones, más cinco cuadros pintados con acrílico que logró traer de Villa Mercedes, donde se ven la simpleza, los colores y la imaginación que caracterizan a la pintora.

"Hay mucho para observar y de diferentes técnicas. También encontré obras en acuarela y microfibra", agregó Arce Rissi, quien además aseguró que la gente se podrá entretener con lo que observa.

La inauguración de la muestra fue el sábado pasado y estuvo en compañía de muchos interesados que se acercaron. "Siento que en Merlo hay un enorme polo cultural que me atraviesa y me encanta porque siempre tenemos oportunidades de expresarnos", contó. La inauguración se completó con la proyección de videos vinculados con la autora, quien estuvo acompañada por la escritora Liliana Mainardi, con quien leyó algunos versos y escritos.

Conectar con la naturaleza, la música y el arte fue lo que incentivó a Laura a mudarse a la Villa de Merlo. La artista siente que "se respira un aire diferente donde las energías fluyen como el agua todo el tiempo".

Esa conexión la lleva a trabajar constantemente con las pinturas y a crear nuevos cuadros que acrecientan su producción. "Seguramente se vendrá una tercera muestra individual con las obras que no presenté en 'Mundos paralelos'", adelantó.

Arce Rissi se formó en la Escuela Veneciana de Arte de Villa Mercedes y a partir de ese momento su vida se envolvió en un manto de pinturas, bastidores, acrílicos y dibujos del que no salió nunca más.

Además es muralista y se dedica a embellecer las paredes de la ciudad. "No encuentro otra forma de vivir que no sea con el arte. Todo el tiempo me imagino y proyecto nuevas obras", concluyó Laura.

