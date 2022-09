Aplican una multa de $886 mil al Municipio de Nogolí por basural

La Secretaría de Ambiente de San Luis, tras reiteradas infracciones por un basural a cielo abierto que hay en Nogolí, sancionó al Municipio por su inacción con una multa de 886.853 pesos. Además, ordenó el cierre provisorio del predio y determinó que la Comuna tendrá la obligación de generar un plan de remediación ambiental.

Funcionarios de la cartera ambiental, junto al personal de la Policía Ecológica, realizaron la clausura del sitio, ubicado a un kilómetro de la localidad del Departamento Belgrano, sobre la ruta Nº 3.

El procedimiento sancionatorio comenzó a fines de julio, cuando se constató la presencia del basural y la existencia de diferentes focos ígneos activos. La presencia de los residuos ya se había corroborado en una inspección realizada en febrero de este año, a partir de la cual se le requirió a la Comuna la erradicación, acción que, sin embargo, nunca se concretó.

Ante las advertencias al Municipio que no fueron atendidas, se le aplicó la multa económica por los daños ambientales ocasionados; se procedió al cierre provisorio del predio, hasta que la Intendencia demuestre haber cumplido con la limpieza del terreno, y se solicitó la presentación de un plan de remediación ambiental.

La Provincia cuenta con un Plan de Regionalización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que comprende cuatro plantas de Tratamiento y Reciclado: "El Jote" en Carpintería, "La Jarilla" en Quines, "Peuma" en La Toma, y la "Metropolitana" en Donovan.

El Municipio contestó con una nota muy breve en la que no proponía ni daba una solución al problema. Marcelo Blanco

Los municipios firman acuerdos con el ente reciclador de las plantas de tratamiento para ver con qué frecuencia retirarán las bateas con basura para trasladarlas al sitio que corresponda, método que utilizan la mayoría de las comunas menos las localidades que tienen su propio centro de disposición final, como por ejemplo la ciudad de San Luis.

"Nogolí tiene convenio para llevar las bateas a la planta ‘Metropolitana’ de Donovan, pero generaron un basural en un predio a cielo abierto cuando en la provincia están prohibidos", precisó el jefe del Programa Control y Monitoreo Ambiental, Marcelo Blanco.

El funcionario remarcó que la Ley provincial N°IX-0873-2013 impide la disposición de residuos sólidos sobre suelo natural, siendo responsabilidad de los municipios tomar las medidas necesarias para erradicar y prevenir la creación de nuevos basurales a cielo abierto. Además, no permite la quema en estos sitios o el uso de cualquier otro sistema de tratamiento de residuos no autorizado por la Secretaría de Ambiente.

En julio pasado se comprobó en Nogolí la existencia de diferentes focos ígneos sobre residuos como aluminios, metales, chatarras, filtros de aceite y restos de poda, todo sobre suelo natural. "El Municipio tal vez no prendió el fuego y hayan sido los mismos vecinos, pero es responsabilidad de la Comuna tomar las medidas para que no ocurran. No puede haber basurales a cielo abierto, porque eso significa que están todos mezclados los residuos, los orgánicos y los líquidos que contaminan el suelo; y si se prende fuego está la posibilidad de que se propague", describió.

Tras la inspección, la cartera ambiental le notificó a la Intendencia que remediara el predio y le inició un sumario. "Contestaron con una nota muy breve en la que no proponían ni daban una solución al problema. Se les pedía que se erradicara y retirara los residuos", manifestó.

Según Blanco, las sanciones se aplicaron porque se vencieron los plazos para que la Municipalidad ejerciera su defensa y nunca presentaron una propuesta. "Llegamos a la sanción como última opción. No es lo que la Secretaría de Ambiente quiere y nunca va a sancionar directamente. Esperamos que esas conductas se corrigieran, sobre todo porque ya había antecedentes. En febrero pasado ya se había constatado en el mismo lugar una quema. La pena llegó luego de una serie de advertencias e intimaciones para que remediaran la situación", detalló.

El Municipio fue notificado el miércoles pasado de las sanciones y tiene cinco días hábiles para pagar la multa.

Redacción / NTV