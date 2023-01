Las sesiones extraordinarias del Congreso fueron convocadas para el 23 de enero

Tras varios días de intensas especulaciones, el gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias del Congreso el 23 de enero para tratar un temario que incluirá la solicitud de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que impulsa el oficialismo.

"El Poder Ejecutivo está convocando a sesiones extraordinarias del Congreso, esta noche va a ser publicada la convocatoria en el Boletín Oficial. El periodo de extraordinarias se va a extender desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero", anunció la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, la funcionaria nacional detalló que el temario incluirá 27 temas, entre los que se incluye el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Hasta días atrás, la versión que más fuerza tenía era que el Poder Ejecutivo iba a citar al Congreso a trabajar desde el 16 de enero, pero con la mayoría de los diputados y senadores nacionales de vacaciones se trata de un objetivo demasiado ambicioso.

De todos modos, Cerruti recordó que el Gobierno siempre manejó la carta de una convocatoria en la segunda quincena de enero: "La parte en que el 23 de enero no es parte de la segunda quincena de enero me supera. No hay ningún cambio de posición del Gobierno".

Así contestó la portavoz presidencial a las críticas de medios de comunicación que referían a una postergación de la fecha de citación a sesiones extraordinarias.

Además del juicio político a la Corte, el Gobierno tiene previsto incluir en el temario de extraordinarias proyectos de ley como el programa de exteriorización de capitales, la moratoria previsional y una reforma del INDEC, entre otras iniciativas de índole económica.

En otro tramo de la conferencia, Cerruti se refirió a la posición de Juntos por el Cambio respecto de no dar quórum en el Congreso hasta que se deje sin efecto el pedido de juicio político contra el máximo tribunal de Justicia: "Espero que la oposición no sea lo suficientemente irresponsable como lo ha venido siendo".

"Siempre hay tiempo para recapacitar y para sentarse en el lugar del diálogo que es el Congreso de la Nación. Tenemos un extenso temario de 27 puntos donde hay temas importantísimos para todos los argentinos", argumentó.

NA / NTV