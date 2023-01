Laura Godoy había denunciado a otro imputado por violencia

Benjamín Gregorio Denevi permanece en un calabozo de una comisaría de Villa Mercedes. El próximo jueves, o quizás antes, el juez de Garantías de turno deberá decidir si mantiene la imputación en su contra, por el delito de lesiones leves, y, si es así, si le dictará la prisión preventiva por ello.

El hombre fue denunciado por su última pareja, a quien atacó en la madrugada del 25 de diciembre pasado. La amenazó y la golpeó con un machete, y por muy poco no la lanzó a un pozo ciego, adonde la llevó a rastras. Pero a raíz de su detención y de su difusión, comenzó a salir a la luz lo que otras mujeres, también exparejas, sufrieron con él.

Una de esas personas fue Laura Godoy, asesinada en 2021 presuntamente a manos de otro ex, Cristian Alaniz, en Tilisarao. Godoy denunció en su momento a Denevi porque en el corto periodo en el que convivieron él hasta llegó a agredirla con un cuchillo, cuando estaba en la cama.

Fue en septiembre de 2019 cuando denunció en la comisaría de Tilisarao, lo que sufrió con el ahora imputado por otro hecho de violencia. Contó que lo conoció a través de Facebook. "Él tenía toda una historia, me salió con que tenía cáncer, que era un pobre hombre, sufrido por todas sus ex y me convenció por ese lado, el de la lástima", relató en esa época en una entrevista radial.

A pesar de la distancia, él que vivía en Villa Mercedes y ella, en Tilisarao, él "empezó a apurar las cosas, como para formalizar la relación". Así, al poco tiempo de conocerse, Denevi se mudó a la localidad del norte, a vivir con Godoy.

Al principio, "aparentó ser una buena persona", recordó la mujer. Pero a muy poco de iniciar la convivencia comenzó a tornarse "cada vez más violento". "Tenía ratos que me desconcertaba, después de que salía de sus ataques de ira, me decía que tenía cáncer y yo pensaba que tenía que entenderlo, cuidarlo... Pero resulta que detrás de eso había un monstruo terrible", comentó en su momento.

Todo arrancó con agresiones verbales. Obligaba a la mujer a quedarse callada y luego la atacaba. "Empecé a encerrarme, a tener miedo, porque me amenazaba", dijo. Hasta que una noche pasó de la violencia verbal a la física. "Se atacó, me tiró todo, me empujó y ahí me sentí muy mal porque nunca me había pasado algo así", relató.

Uno de los episodios que más la marcó, en ese mes de convivencia, fue cuando la increpó con un cuchillo. "En uno de sus brotes, me atacó cuando estaba en la cama, intentó matarme y, de la desesperación, no supe qué hacer... No dormí", narró en aquella oportunidad. Al día siguiente se hizo de coraje y logró echarlo de su casa.

Godoy recordó, por aquel entonces, que todas las exparejas de Denevi habían sufrido violencia con él. Algunas lo habían denunciado y la Justicia le impuso restricciones de acercamiento.

Una de las personas a las que el imputado no se puede acercar es la madre de sus hijos más pequeños. "Él ejerció violencia con todas y de muchas maneras, porque tiene siete hijos de los que no se hace cargo. Tengo entendido que le pega hasta a su madre. Ha estado hasta preso por daños (...) Y eso es lo que más me preocupa, porque no soy la primera ni la última persona que va a sufrir a manos de este tipo, que anda suelto", expresó Godoy, y lo dijo así porque muchas de las denuncias contra Denevi no avanzaron en sus investigaciones y algunas están hoy archivadas.

