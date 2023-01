En la provincia, no es exigible la revisión técnica vehicular

Precaución. Aconsejan que por más que no sea un impedimento para viajar, realicen la revisión. Foto: Martín Gómez

Aunque a nivel nacional, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es obligatoria y un papel que no debe faltar en el auto de una persona que emprenda viaje, en San Luis todavía no es exigible. Según explicaron fuentes del Programa de Seguridad Vial, esto surge a raíz de que los talleres que hacen estos trabajos en la provincia no están habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y por ende, cualquier persona que deba salir del territorio deberá comunicar, ante cualquier autoridad de control, la situación en la que está San Luis para evitar una infracción. Ya iniciaron el llamado a licitación para la creación de diez talleres mecánicos que se repartirán en toda la provincia.

“Existen estos talleres que son de instancia privada o municipal donde las personas van y hacen la verificación de las características del vehículo y demás, pero no están bajo el marco de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por eso, aclaramos que este papel no es exigible en un auto que esté radicado en San Luis”, mencionó Marcela Villegas, quien asumió hace una semana como jefa del Programa de Seguridad Vial provincial. Anteriormente fue, durante diez años, secretaria del Juzgado de Faltas de San Luis y jefa de la Unidad de Juzgamiento de Contravenciones de Tránsito.

Para anular la multa deben dirigirse al Juzgado de Contravenciones.

Esta situación que atraviesa el territorio ya está comunicada formalmente a las demás provincias del país para evitar multas durante las vacaciones. De lo contrario, si alguien recibe una infracción puede anularla apenas vuelva a San Luis. “Si alguien sale del territorio y le solicitan la revisión técnica, la persona tiene que manifestar que acá no es exigible. Puede pasar que algún inspector no esté informado sobre esto y labre la multa. En ese caso, tiene que venir por la Unidad de Juzgamiento de Contravenciones en Terrazas del Portezuelo y se le va a extender una constancia para que pueda presentarlo como descargo y no abonar la multa, o hacerlo a través del correo electrónico ujsanluis@gmail.com con la infracción”, aseguró la funcionaria.

Cabe aclarar que solamente pueden hacer este trámite quienes hayan recibido una infracción por falta de la oblea, y no por cuestiones de seguridad que carezca el vehículo.

Apenas asumió, Villegas inició el llamado a licitación para la creación de diez talleres mecánicos que se dediquen a la VTV y estén habilitados dentro de la Agencia Nacional, para que el trámite pase a ser obligatorio, como en todo el país.

“Estamos en proceso de llamado. Seguramente para el verano próximo, y si todo sale bien, ya va a ser exigible. Van a estar expandidos en todo el territorio provincial para que tengan el acceso más cercano al domicilio”, contó Villegas. Además remarcó que, hasta el momento, en el Juzgado no recibieron ningún reclamo o multa para anular.

Por último, la funcionaria aclaró el panorama pero no dejó de insistir en que por más que esta oblea no sea algo exigible en San Luis, los vehículos siempre tienen que ser revisados técnicamente a la hora de emprender un viaje.

“Es importante que las personas nos acostumbremos a verificar las condiciones técnicas durante todo el año y no esperar a antes de salir de vacaciones, porque las cuestiones que nosotros necesitamos saber del vehículo tienen que ser durante todo el año”, señaló.

Redacción/MGE