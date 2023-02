Los talleres para hacer la RTO estarían habilitados este año

El Ministerio de Seguridad de San Luis instalará diez talleres en toda la provincia para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y ofrecer así la oblea que les permitirá a los automovilistas puntanos transitar sin problemas por las rutas del país. Señalaron que la idea es que antes de fin de año estos centros de inspección ya estén habilitados para trabajar. Por eso, la cartera llamó a licitación para todos los talleres interesados para conseguir la concesión de la RTO.

Los centros de control se instalarán en la capital puntana, Juana Koslay, El Volcán, Potrero de los Funes, La Punta, Villa Mercedes, Tilisarao, Villa de Merlo, Quines y Buena Esperanza.

El Artículo 34 de la Ley nacional de Tránsito dispone la obligatoriedad de la RTO y también está dentro del marco regulado de la Ley provincial X-630-2008, con la finalidad de establecer desde el punto de vista técnico y legal la aptitud para circular a todo vehículo motorizado de dos o más ruedas.

"En 2021 la Provincia firmó un acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la obligatoriedad de la RTO. Si bien es obligatoria, no era exigible porque faltan los talleres habilitados por la agencia para realizarlos y por eso se llamó a licitación", precisó la jefa del Programa Seguridad Vial, Marcela Villegas (Ver “Una aclaración…”).

"No hay una fecha, pero la idea es que antes de fin de año estén operativos los talleres para que los automovilistas puedan tener la oblea para circular por todo el país sin problemas", señaló.

La funcionaria subrayó que la diversidad de obleas que existe en todo el país dificulta el control y la fiscalización. Por eso, el Consejo Federal de Seguridad Vial (de la que San Luis forma parte) rubricó un acta de intención para coordinar un sistema de RTO en cada uno de los distritos.

Los talleres para ser elegidos deberán cumplir una serie de requisitos y condiciones que explicita el pliego de concesión del servicio. "Tienen que obedecer exigencias técnicas, jurídicas y económicas para ser habilitados a nivel local. Como los requisitos que dispone la Agencia Nacional de Seguridad Vial son similares, también contarán con el permiso de esta entidad como talleres RTO habilitados", detalló.

La idea es cubrir toda la zona para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a realizar la revisión en una dirección cercana a su domicilio. "Por eso, también podrán registrarse talleres de carácter móvil para que lleguemos a toda la provincia y para eso deberán cumplir ciertos requisitos".

Adelantó que para realizar la inspección se deberá abonar un valor que establecerá en ese momento la ley impositiva anual para la tasa administrativa de la RTO.

En relación a la empresa que ahora realiza la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en Juana Koslay, la jefa del Programa de Seguridad Vial opinó que no está mal que los automovilistas hayan efectuado los controles en ese taller. "Sirve para saber en qué condiciones está el auto. Cuando estén homologados los centros de inspección oficiales, buscarán alinearse a los habilitados por la agencia", señaló.

Además, afirmó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial es el organismo a nivel país que trabaja en pos de realizar todas las acciones necesarias para disminuir la siniestralidad en cada una de las provincias.

"Justamente la RTO tiende a eso. Es verificar que los autos que tienen tres años de antigüedad estén en condiciones, con lo cual se contribuye a prevenir los accidentes viales", resaltó.

Una aclaración sobre la Revisión Técnica Vehicular

Si bien a nivel nacional la Revisión Técnica Vehicular (RTV) es obligatoria y un papel que no debe faltar en el auto de una persona que emprende un viaje, en San Luis todavía no es exigible. Según explicaron en el Programa de Seguridad Vial, esto surge a raíz de que los talleres que hacen estos trabajos en la provincia no están habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y en consecuencia cualquier persona que deba salir del territorio deberá comunicar, ante cualquier autoridad de control, el panorama en el que está San Luis para evitar una infracción.

"La gente me preguntaba si era obligatoria y sí, es obligatoria, pero no era exigible, porque no hay talleres habilitados. En otras provincias estaban al tanto de la situación en San Luis porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial nuclea a todas las provincias y por eso, en otros distritos no se labraban actas de infracción a los ciudadanos de San Luis. Puede haber pasado, pero no tenemos conocimiento", explicó Villegas.

Esta situación ya está comunicada formalmente a las demás provincias del país para evitar multas durante las vacaciones. De lo contrario, si alguien recibe una infracción puede anularla apenas vuelva a San Luis. "En ese caso que lo hayan multado, tiene que venir por la Unidad de Juzgamiento de Contravenciones en Terrazas del Portezuelo y se le va a extender una constancia para que pueda presentarlo como descargo y no abonar la multa, o hacerlo a través del correo electrónico ujsanluis@gmail.com con la infracción", aseguró la funcionaria.