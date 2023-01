Alfaro se despidió de la Selección de Ecuador que dirigió en Qatar 2022

El entrenador argentino Gustavo Alfaro se despidió de la Selección de Ecuador a casi un mes de la finalización del Mundial de Qatar 2022 y, en un extenso y sentido mensaje, hizo un balance de su paso y agradeció por el proceso.

La Federación decidió no renovar el contrato del director técnico luego de hacerle una primera propuesta para extender el vínculo, dado que Alfaro consideraba que no estaban dadas las condiciones para planificar a futuro por incumplimientos anteriores.

Ante esto, el ex entrenador de Boca se expresó en sus redes sociales: "Si bien me hubiese gustado hacerlo de otra manera, llegó el momento de despedirme y, aunque las despedidas no siempre son sencillas, hablar de este proceso para mí es hablar de cosas lindas. Esas fueron las que vivimos a lo largo de estos dos años", comenzó.

Además, remarcó que le debe todo "a los jugadores", quienes "son los verdaderos artífices" de lo conseguido: "Sentía que estaba en el mejor lugar que podía estar. No por jugar un Mundial, sino porque estaba con ustedes. Ese era para mí el mejor lugar del mundo. Lograron algo que en el fútbol es muy difícil: identificación", continuó Alfaro.

Por último, en un largo texto, el entrenador cerró: "En el fútbol, los procesos que uno siente que fueron buenos nos ayudan además a reafirmar las convicciones. Esas convicciones son las que nos preparan para soltar y dejar atrás, buscando nuevos desafíos.

Siento que yo también me voy mejor de lo que llegué. Gracias Ecuador por todo. Hasta siempre, los voy a extrañar. Los quiero mucho".

El seleccionado ecuatoriano quedó eliminado en fase de grupos de la Copa del Mundo al cosechar un empate, una victoria y una derrota que lo depositaron en el tercer puesto de la tabla, detrás de Países Bajos y Senegal.

NA/MGE