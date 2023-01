Al cierre de esta nota, Jorge Pinarello, youtuber oriundo de la ciudad de La Plata, de 34 años y creador del canal “Te lo resumo así nomás”, sigue con la presentación en distintos festivales y ciudades del país de su primera película como director, “Algo que pasó en año nuevo” , que tuvo su estreno oficial en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata en noviembre pasado. El proyecto, aseguró, fue financiado con fondos propios, sin apoyo de instituciones como el Incaa y él la define como una “comedia de terror argentina”.

La trayectoria de Pinarello fue exponencial. Profesor de teatro, comenzó con su canal de resúmenes de películas y series de televisión en 2014. Con los años ganó popularidad, sus videos lograron miles de visualizaciones y se volvió hasta un lenguaje en común para la cultura popular los diferentes clips que incluía en sus videos. Hoy su canal supera los 7 millones de suscriptores y ya llegó a las 1.800 millones visualizaciones entre todos los videos que publica periódicamente.

A través de una videollamada, Pinarello charló con Cooltura sobre las dificultades de un proyecto independiente, del que aún no tenía claro cómo distribuirá tras las funciones especiales que logró coordinar junto a su pareja, Natalia Maldini y sus colaboradores de la productora Tangram Cine, referentes de la escena audiovisual de la ciudad universitaria con otros filmes en su haber como “Historia de lo Oculto”.

El youtuber marcó que no quiere dejar el canal que creó (y con el que se sustenta), para el que ve entre tres y cuatro películas por día y en el que crea videos que van desde biografías de actores a análisis de filmografías. Todo siempre matizado por un humor al que caracterizó como “rioplatense” y que nunca pensó que atravesaría fronteras.

—¿Cómo fue que llegaste a la película? Es todo un proceso realizar un film independiente en la Argentina

— La película es una producción enteramente nuestra, o sea mía y de Natalia, mi pareja. Es algo que como actores y como artistas siempre quisimos hacer. Obviamente, es muy difícil hacer cine, supongo que debe ser difícil en todo el mundo, pero acá más todavía, por las complicaciones económicas y de distribución. Fueron años de ahorro, esfuerzo, hasta poder llegar a poder concretarlo.

—¿De qué va la película? Tuvo funciones agotadas en el Festival de Mar del Plata

— Trata de una pareja que está intentando tener un hijo y no puede, y se va a pasar Año Nuevo a la casa de otra pareja, que tiene la particularidad de que son coaches ontológicos y que piensan que todo se puede conseguir con el poder de la mente. Esta pareja tiene su grupo de alumnos, viven con ellos y ahí el conflicto se dispara entre los que creen que todo es posible si lo soñás y la otra pareja que es más a tierra y la rareza de este grupo de niñatos que viven ahí con ellos.

—¿Cuánto tiempo pasó desde la idea del guion hasta poder empezar a filmar?

— Creo fue a mitad del año pasado, por julio, quizás un cachito antes, que dijimos que íbamos a empezar a encaminar este proyecto, con la dificultad de que estábamos, no en plena pandemia, pero aún había un montón de complicaciones. Los casos se dispararon cuando empezamos el rodaje en enero y ahí justo empezaron a salir 100 mil casos por día. Por suerte no pasó nada y zafamos.

— Además de lo económico ¿cuál fue la mayor complicación?

— Hacer lo que hicimos en medio de una pandemia, que en cualquier momento capaz que nos encerraban de vuelta o alguien levantaba apenas un poco de fiebre y ya era motivo para suspender el rodaje. Pero era el momento de hacerlo, pensábamos que era ahora o si no, todavía estaríamos esperando. También, el 90 por ciento transcurre en una sola locación. Desde el guion lo escribí pensando en eso, porque es la forma de abaratar costos, que todo transcurra en una locación es más barato. Me hubiese encantado mostrar todos los lugares que tiene La Plata, quizás para la próxima.

— Luego de pasar por distintos festivales (Mar del Plata, Buenos Aires Rojo Sangre, Fesaalp en La Plata). ¿Qué sigue? ¿Sería complicado un estreno comercial en salas, encontrar un distribuidor?

— Ya los estrenos comerciales son más difíciles. Generalmente, cuando ves una película argentina en el cine, están Darín o Francella. Tiene que ser una película que venda lo suficiente, para cubrir el costo que debe significar proyectar ahí. Pero quizás también está la opción del streaming, lanzarla en YouTube, hay un abanico de posibilidades que antes no existían…

Lo bueno que tiene este siglo es que opciones para que la gente vea la película siempre hay. Y nuestra idea es que la gente la vea, que se pueda ver en pantalla grande, en el cine es lo ideal, pero después puede ser por alguna plataforma de streaming, o en mi canal. La idea es que no quede encajonada la película, como suele pasar con muchas que se hacen y después no te enterás. Lo más difícil del cine nacional es eso, por ahí viste una película, la querés recomendar, pero no te puedo decir dónde verla.

—¿Cómo definirías en una frase a la película?

— Creo que es una comedia de terror y argentina. Desde el guion, la dirección y los actores, queríamos que no se pierda que es una película argentina, que transcurre en el país. El cine se piensa muy para afuera, como para vender afuera, ocurre en lugares de acá pero es en una Argentina media paralela, donde no se ve la cultura nuestra.

— Tu plataforma fue el canal de resúmenes, que hoy ven miles de personas. ¿Cómo se te ocurrió la idea?

— Empezó con mis ganas de opinar, arrancó porque estaba muy indignado con la serie "The Walking Dead", una serie que me gustaba muchísimo, pero que empezaban a pasar cosas que a mí me parecían una cagada y quería expresar esa indignación. La ola de YouTube en Argentina todavía no había explotado, pero estaba a punto de hacerlo y me subí.

Antes necesitabas que te contraten de la tele, de una radio, la verdad que hoy no. Cada uno puede hacer su camino sin necesidad de un tercero que te contrate. En ningún momento pensé que iba a explotar tanto, que le iba a ir bien, que le podía llegar a gustar a cierta gente. Aparte, como siempre, mi forma de hablar y mis modismos son muy rioplatenses, pensé que nunca iba a salir de Argentina, creía que iba a quedar acá. Fue muy sorpresivo y abarcó toda Latinoamérica.

—¿En qué año empezaste y cuándo viste una curva de crecimiento?

— Empecé a fines de 2014, y creo que a los 3 años vi que esto podía ser un medio de vida, porque vos podés tener tu canal, tus ganas, tu inspiración, pero si tenés que trabajar de otra cosa, te roba el tiempo para poder dedicarte a eso, que es lo que me pasaba al principio. Cuando vi que podía ser algo de lo que podía vivir, ahí renuncié al trabajo de profesor de teatro y me dediqué 100 por ciento al canal y eso hizo que creciera más.

— Tiene una disciplina ver tantas películas…

— Para hacer lo que hago yo, no te tiene que dar asco ningún tipo de película, me gusta ver todo, incluso antes del canal. Yo miro todo, cualquier tipo de película, de una de Scorsese a una de tiburones.

— Es un canal de muchos años, debe ser medio cansador ¿Cómo mantenés la frescura?

— Siempre hablo de cine y trato de ver de qué puedo hablar, trato de encontrarle la vuelta, tanto por mí, como por la gente; la gente se aburre, como me pasa a mí con otros canales. Lo que tiene también es que el cine siempre constantemente está sacando material, renovándose y salen series que te alimentan. De repente sale "House of the Dragon" y hay un montón de gente necesitada de ver videos de la serie. También hay necesidad de la gente de compartir códigos, necesitan un video que diga todas las referencias de una serie o película.

— ¿Cómo se van construyendo chistes internos a través de los clips que insertás en los videos? Se han hecho muy populares ¿Cómo encontrás esos fragmentos?

— Cuando vi a Laport diciendo “necesito hacerte el amor” (N de R. un fragmento sacado de la telenovela “Amor en Custodia”) , me parecía que era una frase graciosa, que sabía que la podía usar en otros momentos, la recorté y la guardé. Pero a veces escapa de mi poder, el de Laport explotó de repente. El video lo hice en 2020, lo usaba cada tanto al clip, pero de repente, un año y medio después explotó, la gente lo empezó a usar sin saber que era del canal.

—¿Qué pensás hacer para más adelante? ¿YouTube te sirvió para esta y quizás otras películas?

— En todo sentido, todo el trayecto que tuve en el canal me sirvió para aprender de cine. Sin el canal no hubiese visto tantas películas ni hubiese tenido el tiempo para ver tantas películas. Y obviamente lo económico, sin el canal nunca hubiese podido hacer una película, con el sueldo de docente de teatro. Es algo que me gusta mucho el canal, que no quisiera dejar. Es algo que me interesa que siga existiendo “Te Lo Resumo” y seguir filmando, que me gusta mucho.