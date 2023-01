Imparable: el dólar blue volvió a subir y cerró en $371

El dólar blue volvió a subir y cerró en el récord de $371 en la punta vendedora y llegó a saltar $5, tocando su máximo histórico intradiario de $375 para terminar la rueda ganando un peso sobre los valores del viernes pasado.

La brecha entre la divisa paralela y el dólar mayorista superó el 100% y se ubicó en el 103,47%; mientras que durante enero alcanzó una suba de $23 pesos o 6,6%.

Además, los dólares financieros siguieron acompañando la suba del blue y el contado con liquidación operó hasta los $357,4, llegó a un nuevo máximo desde julio pasado y la brecha con el tipo de cambio oficial es del 94,8%, su mayor nivel en más de dos semanas.

El MEP o dólar bolsa alcanzó un nuevo máximo de $349,38, que marca un spread con el oficial del 91,8%.

El Banco Central (BCRA) mantuvo su racha positiva y terminó la rueda de hoy con compras por U$S 4 millones, y acumula en enero, después de la compra récord del viernes por U$S 200 millones, un saldo neto a favor de U$S 280.

El dólar Qatar operó en $378,48 a solo $7 del blue, achicando la diferencia que la semana pasada llegó a los $20, y el turista o tarjeta subió hasta los $331,1.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva se ofreció a $312,25, mientras que el promedio en los bancos privados fue de $189,4 y el billete en el Banco Nación sin los impuestos, cerró en $189,0.

El dólar mayorista, que regula el BCRA, se apreció hasta los $182,20.

