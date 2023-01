Declaró Thomsen: "Jamás en la vida tuve intenciones de matar"

Uno de los principales acusados de causarle la muerte a Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen, declaró este lunes ante el tribunal. En su testimonio, que se dio de forma sorpresiva, el rugbier aseguró que no tuvo la intención de matar.

“Jamás tuve intención de matar”, dijo el principal señalado por el crimen y pidió “disculpas” por lo que calificó como una pelea donde él “repartió patadas y piñas”.

Thomsen primero hizo una exposición en la que contó que fue a Le Brique luego de haberse “mamado” en la playa con sus amigos y que el boliche estaba muy lleno. Contó que estaban en la barra del lugar y que luego hubo empujones.

”Escucho 'por favor, basta de empujar' y cuando termino de escuchar eso alguien me choca de la espalda y me tira; era un amigo que tenía un chichón y le pregunto qué le pasa, y de atrás lo levantan del cogote y le digo por favor bájalo, se metió seguridad y dijo 'sácalo a él también'. Me empiezo a correr y preguntó por qué querían sacarme a mí, me cruzan el brazo y sentí una presión muy fuerte, me asusté y me llevé las manos para tratar de evitar que me asfixiara. Escuché que decían llévenlo a la cocina que lo cagamos a palos”, sostuvo e indicó que luego lo sacaron del local bailable.

“Yo quería entrar de nuevo, mi amigo me dice 'dejá no te preocupes'. Veo a un amigo que estaba en una ronda con gente desconocida y salgo corriendo detrás de él, y apenas me meto siento que me pegan una piña en la cara y reacciono tirando patadas no sé a quién, no sé cómo, una patada, dos. Jamás en la vida tuve intención de matar a nadie porque vengo escuchando todos los días que yo organicé, que soy líder. Era una persona contra muchos”, aseguró.

La fiscalía cuestionó lo que Thomsen calificó como una “pelea”, a lo que el imputado seguía insistiendo en ese término. “¿Dónde vio una pelea?”, le cuestionó el representante del Ministerio Público Fiscal.

”Reconoce a la persona que está caída”, le preguntó el fiscal al exponerle un video que se ve a Fernando Báez Sosa tirado en el piso: “Sé que es la víctima”, respondió Thomsen.

Así, el fiscal García le preguntó “¿qué hizo usted?” y Máximo Thomsen dijo: “Pegué una patada o dos, no sé a quién le pegué”. Retrucó la fiscalía: “¿Le pegó patadas a esa persona tirada en el piso?”, a lo que el imputado cerró: “No sé”.

La fiscalía insistió con proyectarle varios videos y le pidió a Thomsen que se identifique el lugar en el que se ubicaba él, y qué describa la situación; esto es cuando le pegaron a Fernando Báez Sosa. Todo el tiempo, el rugbier aclaraba que solo iba a responder preguntas sobre él y no lo que hiciera referencia sobre las demás personas imputadas.

“No tengo buenos recuerdos de ese momento, recuerdo que vi un poco de gente y uno de mis amigos yendo al lugar y fui a meterme porque había mucha gente”, insistió Thomsen.

Según contó, luego de lo que sucedió se fue porque no iba a quedarse a que lo agredan: “Llegué primero a la casa, me puse ropa cómoda porque tenía la camisa rota, me cambié y esperé, y cuando llegan los demás, empezaron a comentar de la pelea y a lo último llega otro de los chicos y dice que creo que terminó mal, y yo le dije ‘capaz te estás confundiendo con otra pelea’, si fueron segundos. No sé quién me dice de ir a comer y agarré con Lucas y fui a Mc Donalds, volví y me dormí”, resumió sobre aquella madrugada del 18 de enero de 2020.

La declaración sorpresiva de Thomsen tuvo lugar luego que su madre Rosalía Zárate testificara y a él le provocara llanto, a tal punto que sus abogados le alcanzaron pañuelos y los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense le sirvieron un vaso de agua. Él con sus manos una y otra vez limpiaba sus ojos llenos de lágrimas.

Más temprano, Juan Pedro Guarino, uno de los rugbiers sobreseído de la causa, declaró que vio a Thomsen al lado del cuerpo de Báez Sosa tras la brutal golpiza.

