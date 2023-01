Juventud se ilusiona con los goles de Lentini

Ramón Lentini es sinónimo de gol. Es de esos nueves de área que no perdonan. La que tienen, la mandan adentro. Y no es de hacer cualquier gol: es de facturar conquistas importantes. Basta recordar ese tanto que le hizo en febrero de 2009 a Sporting Cristal, jugando para Estudiantes de La Plata, que le sirvió al "Pincha" para meterse en la fase de grupos de la Libertadores; copa que después ganó. Ese delantero, pero con algunos años más, es jugador de Juventud. Y en "El Bajo" se ilusionan con los goles del misionero que tiene una larga trayectoria en el fútbol nacional.

"Juventud se está armando muy bien. Llegaron jugadores de nombre y con mucha jerarquía. Veo un grupo unido y con muchas ganas de conseguir cosas importantes", comenzó diciendo.

Es de perfil bajo. No le gustan mucho los micrófonos. Es de los que hablan dentro de la cancha. Con la pelota. El área es su hábitat natural. En todos los clubes en los que jugó hizo goles. Sabe jugar bien con o sin la pelota. El "Juve" se aseguró un nueve de nivel, que jugó en muchas categorías del fútbol nacional.

El interés que tuvo el club en contar con mis servicios y el plantel que se está armando me sedujeron para venir.

"El interés que tuvo el club en contar con mis servicios y el plantel que se está armando me sedujeron para venir. Veo una institución ordenada, con dirigentes jóvenes que tienen muchas ganas, y eso es un plus que invita a pensar que se pueden conseguir cosas importantes", dijo.

Cuando empezó a jugar al fútbol en su Posadas natal, siempre soñó con ser jugador profesional. Y lo logró. Hasta se dio el lujo de jugar una Copa Libertadores. Hoy, con 34 años y ya con un largo recorrido, sueña con seguir logrando cosas, no solo a nivel grupal, sino también en lo personal.

Es de esos jugadores que se adaptan a cualquier dibujo. Puede jugar con otro nueve, con un rapidito por afuera, o como único punta. "No tengo problemas en adaptarme a lo que el entrenador me pida. La idea es sumar y serle útil al equipo. Jugué con diversos dibujos y en todos me sentí bien", aseguró.

Soy un nueve de área, pero también tengo sacrificio a la hora de ayudar para recuperar la pelota.

Está con las mismas ganas que ese pibe que una vez dejó Misiones para irse a La Plata a probar suerte en Estudiantes. Las hojas del almanaque caen, pero la motivación es la misma. Se lo ve potente. Su 1,82 metro es una tentación para que los externos de Juventud lo busquen para que termine la jugada.

El fútbol se mide en goles y no en probabilidades. Y el "Juve" trajo un goleador de raza. Como si esto fuera poco, lo va a rodear bien, ya que a la velocidad de Misael Sosa y Tomás Garro por afuera, más la pausa de Sebastián Balmaceda, le sumó la calidad de Facundo Parra y las diagonales que puede meter Gauto González. A todo esto hay que agregarle el panorama que le puede aportar Hernán Fredes.

Ramón Lentini sabe que el pueblo "auriazul" pone muchas fichas en él, pero lejos de achicarse redobla la apuesta y toma el desafío. "A la gente le pido que nos apoye. Vamos a hacer todo lo posible para dejar al club en lo más alto". Con esas palabras, el misionero le deja un mensaje a la hinchada, que ya prepara la garganta para gritar sus goles.

Redacción / NTV.