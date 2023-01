Crecieron hasta 90% los llamados por ofidios y lagartos en La Punta

En La Punta. La mayoría de las víboras que retiran no son venenosas. Fotos: Gentileza Héctor Acosta

Los rescates de víboras y reptiles en domicilios en La Punta crecieron en 2022. Así lo confirmaron bomberos voluntarios de esa ciudad, quienes trabajan activamente frente a este tipo de hechos. En El Volcán también subió la cifra, aunque en un porcentaje ínfimo.

“El año pasado tuvimos más servicios que en 2021, los llamados para sacar iguanas o lagartos overos y víboras crecieron de entre un 85 y un 90 por ciento. Durante los días de calor es cuando más hacemos la actividad: desde diciembre a marzo”, precisó el oficial ayudante del Cuartel de Bomberos Voluntarios de La Punta, Héctor Acosta.

De acuerdo a lo que explicó, debido a las altas temperaturas estos animales buscan agua. Al mismo tiempo, las zonas para construir viviendas se amplían con el tiempo y llegan hasta los lugares donde habitan estas especies; en otros términos, es como si se invadiera su hábitat.

“Van a las casas a buscar recursos para hidratarse, sobre todo en el escenario de sequía que se vive en la provincia. Además, se sienten amenazados en su entorno”, detalló.

Las acciones del personal son claves no solo para resguardar la integridad de la gente, sino para preservar a las especies. Incluso, los vecinos ya tomaron conciencia del panorama y automáticamente llaman por teléfono al cuartel para que acudan. “Siempre les decimos que no deben acercarse; la mayoría de las serpientes que rescatamos no son venenosas”, aclaró.

Hasta hace un tiempo, acudían a retirarlos generalmente en los barrios ubicados en la periferia y cerca de los campos. Actualmente los sacan hasta de la zona del centro comercial. “Los servicios fueron en la zona del centro de la ciudad, en sectores aledaños a la escuela 'Nelson Mandela' y en la Comisaría Nº 37”, describió.

Cuando los vecinos los llaman, los efectivos concurren con el equipo necesario para retirar a los animales y no lastimarlos. “Los metemos dentro de los cofres que tenemos, los llevamos al espacio natural y los liberamos. Los soltamos para el lado de las sierras, pasando la autopista 25 de Mayo, a unos 200 metros dentro de los campos”, señaló.

Si el animal esté herido, se comunican con la Secretaría de Ambiente y retiran al ofidio para trasladarlo a la Reserva Florofaunística de La Florida, para curarlo. “Si lo vemos bien, lo liberamos y si no, la Policía Ambiental viene para llevarlo”, manifestó.

En el caso de El Volcán, los rescates realizados en domicilios por los bomberos fueron solo de víboras (yararás y culebras en su mayoría). El presidente del Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Volcán, Miguel Díaz, precisó que la diferencia fue mínima con respecto a lo que tuvieron en 2021.

“Por ahí aparece una víbora en el jardín de una casa y se comunican con nosotros. Vamos con las pinzas de extracción, metemos el animal dentro de una bolsa y lo soltamos en los campos de la zona, generalmente detrás del dique La Estrechura”, remarcó.

Díaz coincidió con Acosta en que los vecinos invaden el territorio con la construcción de viviendas. “Las víboras se desplazan en busca de comida y cuando sale el sol fuerte”, aseguró.

Redacción/MGE