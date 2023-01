Más Delfino: "Apuntamos a llegar hasta el final del torneo"

Nuevo proyecto, nuevo club y nuevas expectativas. Agustín Más Delfino está de regreso en la provincia, listo para aportar en Alberdi Club su talento y experiencia en la Liga Federal de Básquet que se avecina. El puntano es uno de los 9 refuerzos que ya están trabajando en la pretemporada, con el objetivo de consolidar un grupo que se destaque en la campaña y pelee el ascenso hacia la Liga Argentina, donde actualmente juega GEPU de San Luis.

"Apuntamos a llegar hasta el final del torneo, eso es lo que hemos hablado. Y creo que para eso vinimos todos, desde el cuerpo técnico hasta el último jugador", comentó a El Diario Agustín, de 25 años y 1,93 metro de altura, que puede cumplir las funciones de escolta o alero, e incluso, gracias a su gran versatilidad, adaptarse a la de ala-pívot. "En esta categoría por ahí puedo jugar en más posiciones, me permite un poco eso. Por ahí correrme un poco más al 4, que no estoy tan acostumbrado, pero tampoco es una locura", dijo.

Más Delfino, que a fines de 2013 debutó con Atenas de Córdoba en la Liga Nacional, tiene una extensa trayectoria en el básquetbol argentino. Además del "Griego", jugó en GEPU, Sportivo Escobar (Buenos Aires), Rivadavia (Mendoza), Estudiantes de Concordia (Entre Ríos), Tomás de Rocamora (Entre Ríos) y Jáchal de San Juan, de donde recientemente viene de participar en la Liga Argentina.

"Lo de no continuar en Jáchal fue una decisión bilateral, pero la verdad es que me fue bien en San Juan; me fui bien con los dirigentes y la gente, así que estoy muy contento de haber pasado por el club", señaló Agustín, quien también manifestó que está al 100% y en el cierre de 2022 siguió entrenando para "mantener un poco".

En cuanto a la pretemporada, que comenzó el pasado lunes en el estadio Arena de La Pedrera, y el grupo que se formó para dar pelea en la temporada 2023 de la Liga Federal, el puntano aseveró: "Llevamos pocos días de entrenamiento, así que nos vamos conociendo de a poco. Pero por lo que se ve hay un buen grupo humano, que es lo primordial. Hay muchos chicos, que tienen muchísimas ganas. Y también está mechado con jugadores con más experiencia, y creo que está bueno eso, para ir fogueando a los más chicos e ir llevándolos por el buen camino”.

El certamen comenzará a fines de enero. El "Azzurro" jugará dentro de la Conferencia Cuyo.

Agustín, de buena penetración y tiro externo, lo que lo convierte en un jugador muy difícil de defender, analizó además la categoría: "Jugué un año la Liga Federal en GEPU, cuando era el Torneo Federal, y en Escobar. Es una categoría dura. Hay muchos equipos y se juega a otro ritmo. Es muy físico porque los árbitros permiten más el contacto, pero es linda".

Por último, el sanluiseño, que trabaja pensando en el inicio del campeonato a fines de enero, expresó su alegría por formar parte de un proyecto que lo tiene cerca de su casa. "Todo empezó hablando con Santiago Turri (entrenador de Alberdi). Me contó del proyecto, lo que pretendían y obviamente jugar en la provincia me gustó, es lo que más me llena".

Con rodaje. Es una pieza clave en el equipo que conduce Santiago Turri. Fotos: Juan Andrés Galli.

La primera semana

El conjunto "azzurro" despedirá la primera semana de trabajo mañana, retomando la exigente rutina el lunes 9 a las 10:30.

Ayer por la tarde, Alberdi realizó un entrenamiento abierto en el polideportivo "Martín Crespo Hollman" de calle Belgrano, en lo que fue la primera aparición en su estadio tras las prácticas desarrolladas en el Parque La Pedrera.

Alberdi abrirá su participación en el torneo en la Conferencia Cuyo, donde por el momento también figuran Amancay, Rioja Juniors y Facundo; todos de La Rioja.

