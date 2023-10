Carpintería: esperan más de 15 mil personas para la fiesta del chivo

El domingo se realizará en Carpintería la 18ª Fiesta Nacional de la Carreta y los 101 Chivos en la plaza Manuel Zalazar, donde los organizadores esperan más de 15 mil personas que asistan al encuentro. Como cada año, comensales de toda la provincia y de otros distritos del país se acercarán a degustar uno de los platos típicos de la zona, como es el chivito a la parrilla.

En esta edición se prepararán más de 430 chivitos que serán cocinados por diez asadores y tres ayudantes, quienes controlarán las porciones que se entreguen. Habrá doce personas en seis puestos, dos por cada boca de expendio, quienes facilitarán las raciones. Está previsto que se instalen mesas y sillas para los primeros 2.300 comensales que compren la tarjeta para disfrutar del almuerzo en el paseo público.

La porción de chivo, ensalada, pan, cubiertos descartables y silla durante todo el encuentro tiene un valor de 6 mil pesos (tarjeta anticipada), mientras que el domingo tendrá un precio de 7 mil pesos.

El encuentro comenzará el sábado a las 18 en el paseo público, donde se presentarán las bandas de rock La Groovera Russo, Non Stop, Open G y Blackrown. El público también podrá disfrutar de puestos gastronómicos. “Este año la celebración se iniciará el sábado, con distintos shows y con stands de diferentes platos. Según la Secretaría de Turismo de la Provincia, durante este fin de semana largo miles de turistas estarán alojados en la Costa de los Comechingones. En Carpintería y en las localidades vecinas está todo reservado para estos cuatro días”, precisó la secretaria de Gobierno del Municipio, Viveca Hernández.

El domingo, el día de la fiesta, se iniciará a las 10 con un recorrido por la localidad de agrupaciones gauchas que vienen desde Cortaderas, Cerro de Oro, Balcarce, Villa de Merlo, Piedra Blanca arriba, Piedra Blanca abajo, Río de los Sauces, Mina Clavero (Córdoba) y tres de la localidad anfitriona. “Se esperan más de 250 gauchos a caballo, paisanitas y carretas, que, una vez que finalicen el recorrido en nuestro pueblo, se los agasajará en un predio con un asado con cuero”, señaló.

A las 12, en la plaza Manuel Zalazar, comenzarán los espectáculos en vivo, donde actuarán importantes artistas de la región. Se presentarán Combinación Nativa Adultos, Embrujo de mi Tierra, grupo de danzas del taller musical del Municipio Dejando Huellas, Daniel Maño, Combinación Nativa Infantiles, Nahuel Romero, La Bandurria, Ballet Kausany, Ballet Lancuyen, Solfear, Combinación Nativa Juvenil con Mayores, Paquito Ocaño (el número principal de la fiesta), Banda Sabor y Clandestino Chamamé. Los shows son con entrada libre y gratuita.

“Ya tenemos más de 1.100 tarjetas vendidas en forma anticipada y el domingo seguramente ya estarán vendidas las 2.300 ubicaciones para las personas que quieran comer en la plaza en las mesas que prepararemos. Para eso colocaremos una mediasombra gigante, porque el pronóstico indica que harán 28 grados. La venimos ampliando cada año por la cantidad de gente que asiste”, detalló.

Para las personas que no hayan comprado su tarjeta anticipada, el domingo saldrá 7 mil pesos. “Si no tienen lugar en la mesa que se dispondrá, podrán ir con su silla y mesa plegable, y ubicarse en algún sector de la plaza para disfrutar de la porción que compren. A estas personas les pedimos que no lleven bebidas, ya que habrá puestos que las venderán”, señaló.

Según la funcionaria, la cifra de asistentes que esperan se basa en lo ocurrido en las últimas ediciones. “Este año esperamos más que otros. No todo el mundo que asista puede comprar una porción de chivo, porque no le gusta, pero podrán disfrutar de las comidas que ofrecerán los puestos gastronómicos que estarán instalados en las calles que rodean la plaza. Podrán degustar empanadas, choripanes y sándwiches de bondiola, entre otros”, describió.

Los organizadores tienen mucha expectativa de que el encuentro sea una gran oportunidad para que todos disfruten de este plato típico y la pasen bien. “Esperamos que pueda venir mucha gente a Carpintería, porque hay muchos turistas que no la conocen. Varios se enteran de la fiesta y quieren venir para saber de qué se trata, para poder apreciar el espectáculo de los chivos en las parrillas”, destacó.

