Tomás Moyano, en la antesala de su sueño: los Panamericanos

Tomás Moyano, con 20 años, vive un presente de novela. Después de sacar tres medallas de oro y una de plata en el Argentino de ciclismo en pista, entrena duro para llegar de la mejor forma a los Panamericanos que se disputarán en Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre. El ciclismo puntano y el argentino depositan su confianza en él.

El "Tomi" siempre soñó con esto, y ese sueño se hizo realidad. Estará con los mejores del continente americano, palo y palo, en busca de un podio. El puntano competirá en la cuarteta.

Cuando recibió el llamado y la confirmación para estar en Santiago, sintió que tocó el cielo con las manos. Está muy enfocado en el certamen; es tal la emoción que llegó al Argentino de San Juan y se subió al podio cuatro veces. Fue oro en ómnium, vueltas por puntos y eliminación, y plata en Madison. "Me siento más cómodo en la ómnium, pero la cuarteta es una especialidad en la que me defiendo muy bien. Es una enorme oportunidad que trataré de aprovechar al máximo", comenzó diciendo.

El debut será el 24 de octubre, pero cuatro días antes estará viajando hacia el vecino país. La ansiedad es muy grande. Y no es para menos: no todos los días se está en un Panamericano.

Tiene mucho rodaje internacional, pero estos juegos son una gran vidriera.

Entrena entre cinco y seis horas por día. No hay calor ni frío. No existe el viento ni la lluvia. Tomás se levanta todos los días pensando en estos Juegos, y no hay excusas: sabe que el entrenamiento lo pondrá de la mejor forma, y solo así les podrá dar batalla a sus rivales.

Cuando abrazó el ciclismo siempre soñó en grande. Cuando comenzó a ganar sus primeras carreras y llegaron los podios, se imaginaba en un certamen importante. Más tarde llegaron los Argentinos, los Binacionales, los Evita. Tuvo la experiencia en un Mundial de su categoría. Tuvo rodaje en Europa, pero estos Panamericanos son especiales. Son el paso previo a su sueño mayor, que son los Juegos Olímpicos. Tomás tiene una doble ventaja: talento y edad. Con apenas 20 años es puro potencial, pero aún tiene mucho para dar, y Santiago 2023 puede ser el trampolín para pegar el gran salto. No será fácil, pero tampoco imposible. Esas pocas horas de sueño producto del entrenamiento ahora le servirán para estar a la altura de las circunstancias. El "Tomi", ese pibe al que le sale el ciclismo por los poros, el bonachón que siempre tiene una sonrisa a flor de piel, hoy está ante un gran desafío: los Juegos Panamericanos. Y allá va con su ilusión.