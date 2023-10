Reelección y autocrítica en el acto rural

La 76ª Expo Rural de la ciudad de San Luis fue una edición muy particular, trazada por algunos reclamos e invitados especiales que dieron la nota, lamentablemente mala. Fueron dos los aspectos que se destacaron puntualmente en el acto de inauguración que encabezó la presidenta Yeny Yurchag: su postulación formal a la reelección y una autocrítica para las entidades gremiales del interior provincial.

“En noviembre vamos a renovar la comisión y vamos por la reelección”. Así, frente a los integrantes de la actual comisión directiva y su par nacional de la institución, Nicolás Pino, oficializó que buscará un segundo mandato el próximo mes.

Luego expresó: “Necesitamos vincularnos. No tenemos que pelearnos más. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a reflexionar. Principalmente a nosotros, los dirigentes del sector que muchas veces nos olvidamos de que el campo empieza de abajo hacia arriba. En el sector gremial es lo mismo, últimamente nos estamos convirtiendo en quienes hace bastante venimos criticando”, aseveró.

“Nos olvidamos de acompañar al productor —siguió—. Nos olvidamos de estar. Aprovechar una expo para venir y acercarse al productor. Los productores ya no se sienten representados. Entonces no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que demostrar y saber que es ahí, en la tierra, donde todos tenemos que estar. Es donde todos tienen que avanzar y tienen que subir. Por eso les pido que cuando se inviten, cuando los invitemos o nos invitan, no dejemos una silla vacía. Estemos ahí”, disparó claramente hacia sus compañeros gremialistas del interior provincial. Quienes sí estuvieron en la expo, junto a Yurchag, fueron los representantes de la Sociedad Rural del Rosario con sede en La Toma y de la Sociedad Rural del Valle del Conlara, con asiento en Concarán.

La mala nota para un exintendente

Durante el fervor del remate bovino de hembras, que se realizó el sábado pasado después del acto inaugural, se pudo ver que muchas figuras políticas abandonaban las gradas y otros buscaban de-sesperadamente un espacio para sentarse. En ese intento estaba el exintendente de San Luis Alfonso Vergés, quien dio la nota. Gritaba acaloradamente, sin interés alguno de comercializar animales, agitaba a los compradores y estaba exaltado en una de las filas más cercanas al espacio en el que se encontraba el martillero que llevaba adelante la subasta. De él se desprendía un peculiar y exagerado aroma similar a la bebida más popular de Córdoba.