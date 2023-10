Bruno Arias sonará en el Royal Arena

Con raíces cuyanas gracias a su madre que nació en La Toma, Bruno Arias conoce San Luis como lugar donde aún quedan familiares que lo reciben con los brazos abiertos. Sin embargo, el cantor jujeño tiene una deuda pendiente y musical con la provincia porque hace varios años que no se presenta por estos lados.

Su morosidad se termina este viernes cuando suba al escenario del espacio Royal Arena en una nueva edición de la Peña de los Pueblos, que se celebra nuevamente luego del éxito que tuvo la que se vivió hace un mes en el mismo lugar y tuvo como anfitriones nacionales al "Dúo Coplanacu".

La peña comienza a las 22 con la presencia de números locales que avivarán el fuego para los folcloristas y bailarines que se acerquen temprano. Bruno subirá al escenario cerca de la una de la madrugada con un repertorio que recorrerá su carrera. Las entradas se consiguen por la página de Eventbrite desde 2.500 pesos.

"Estoy muy contento y expectante de regresar a San Luis, un lugar que poco visito y me gustaría que a partir de esta presentación se abran nuevas puertas para visitarla seguido", expresó el artista.

Bruno adelantó que, como en cada lugar donde llega junto a su sonrisa, su guitarra y la banda que lo acompaña, llevará un "repertorio inédito que trae canciones significativas y que se envuelven en un mensaje social".

Alegre y motivador, pero siempre comprometido con lo que pasa a su alrededor, Bruno logró que su carrera crezca de manera exponencial a lo largo de los años y hoy es uno de los artistas consagrados de la escena nacional.

"Musicalmente me siento maduro y en pleno crecimiento, pero también siento que no me quedo con un solo parámetro. Los ritmos que me hicieron conocido junto al primer álbum de mi carrera no son los mismos con los que seguí trabajando. Pasa el tiempo y cambio la música, los instrumentos y las composiciones, todo según con lo que me identifica cada momento. Por eso mis discos se diferencian", explicó Arias, quien apuesta a la innovación con varios ritmos como la chacarera y los andinos.