Alberto: "Massa tiene un nuevo liderazgo que habla del futuro"

A pocas horas de la reunión en la que la mayoría de los gobernadores le expresaron su respaldo a Sergio Massa para el balotaje del 19 de noviembre, el jefe de Estado de San Luis Alberto Rodríguez Saá elogió las condiciones y el liderazgo del candidato presidencial de Unión por la Patria, pidió impulsar el llamado a la unidad nacional y calificó a Javier Milei como "impredecible e irracional".

"Los gobernadores vemos en Massa un nuevo liderazgo muy interesante, que habla del futuro. Tiene volumen de presidente, racionalidad, liderazgo. Es difícil todo eso, requiere de una construcción. Milei tiene muchas contradicciones: a medida que se acerca al poder va aflojando sus ideas. Eso ha significado que lo tilden de que abandonó el espacio o nos traicionó", dijo el Gobernador, en diálogo con Diego Schurman del programa "Que la gente crea", de Radio Splendid AM 990.

Alberto señaló que Milei "tiene el dilema de hacerse más buenito y cambiar todo su discurso, lo cual puede significar una traición a su núcleo duro, o mantenerse con su discurso que no puede explicar y termina siendo una agresión para todo el mundo".

Sobre el encuentro de Massa con los gobernadores, realizado el jueves en el Consejo Federal de Inversiones, contó que hubo coincidencia en trabajar hacia la unidad.

"No había un clima de exitismo, de 'estamos en la mejor posición para el balotaje'. Eso me pareció muy razonable y criterioso; hubo un clima de humildad y de saber que hay que llegar con el mensaje que queremos todos: un mensaje de unidad nacional. Hay que trabajar por la unidad nacional; basta de grietas", pidió Rodríguez Saá.

Macri no va de figurita secundaria, sino de personaje principal. Milei se está convirtiendo en un títere de Macri. Alberto Rodríguez Saá

Al opinar sobre el pacto entre Milei y los líderes del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, se mostró escéptico sobre su eficacia. "No sé si es un apoyo positivo o negativo, parecería que está renunciando a la conducción de su grupo interno y se lo cede a Macri. Porque Macri, con el volumen que tiene y lo que significa en el liberalismo en la Argentina, supongo que no va de figurita secundaria, sino como un personaje principal, entonces Milei se está convirtiendo en un títere de Macri".

Rodríguez Saá criticó también los planes del candidato de La Libertad Avanza sobre eliminar la coparticipación y la obra pública. "Son dos temas que caracterizan a este candidato como imprevisible y bastante irracional. La obra pública en las provincias argentinas es el ABC, en la Argentina también es muy importante. El error enorme que comete Milei es creer que hay una burguesía nacional fuerte capaz de llevar el país adelante. La historia argentina demostró que esto no existe", dijo el mandatario.

Agregó que "si no hay obra pública y un Estado que cumpla un rol dinámico y progresista, la Argentina no tendría nada. Si a San Luis le sacás las obras que ha hecho el peronismo, en San Luis no queda nada. Las autopistas, caminos vecinales, electrificación rural, internet, los hospitales, las escuelas… todo está hecho por la obra pública provincial. Esto se puede replicar a todo el país".

"Eliminar la coparticipación federal es una zoncera porque está en la Constitución; estará hablando de una reforma constitucional, porque en los términos en que está no se puede hacer; es un absurdo", aseguró el gobernador sanluiseño.

Redacción / NTV