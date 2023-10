Las estaciones que tienen combustible venden con cupo en la ciudad de San Luis

Los camiones con combustibles empezaron a llegar a la ciudad de San Luis. Este lunes, durante un recorrido hecho por El Diario de la República, las estaciones de servicios que tenían naftas vendían con cupo.

En una playa de Shell informaron que tenían Súper y Premium, en el primer caso cada cliente podía comprar hasta $ 7.000, y $8.000 de la especial. Mientras que en una estación YPF solo expendían Súper con un cupo de $5.000 por persona. En ambos casos detallaron que no había naftas este domingo.

Axion también tenía movimiento en la capital puntana. La imagen repetida en todas las firmas era la eterna fila de vehículos en busca de combustible.

José Gianello, el presidente de la Cámara Expendedores Combustible San Luis, habló de la escasez. “La situación es pésima como hace dos meses que ya lo vengo diciendo, hasta que un día pasó lo que tenía que pasar. Las petroleras nos habían impuesto cupos, con los cupos no llegábamos ni siquiera a fin de mes. Y esto terminó estallado. El problema hoy es gravísimo”.

Y agregó que este lunes tratan de hacer el pedido y las páginas están caídas. “Parece que los petroleros lejos de haber llegado a algún acuerdo, nosotros sabemos que no es así, no están queriendo vender combustible. No sabemos si no lo tienen o no lo quieren vender, nosotros nunca lo vamos a saber. Estimamos que si hay algún tipo de acuerdo, debería empezar a normalizarse en un par de días, pero no mucho antes de jueves o viernes”, dijo Gianello.