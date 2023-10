La cautelar de Poggi impide la ejecución de obras escolares

La medida cautelar pedida por el diputado nacional Claudio Poggi, a la que hizo lugar la jueza Laboral Nº 2 de la Primera Circunscripción, María Eugenia Bona, suma secuelas. Al paralizar la obra pública, innumerables iniciativas se ven frustradas, entre ellas acciones indispensables en escuelas de toda la provincia. A nivel educativo, son numerosas intervenciones en total las que impide el lamentable fallo.

“La verdad que nos desorienta. Justamente con el mantenimiento de las escuelas, algo tan necesario y que implica actividades que nunca paran. Hay tanta gente trabajando para que los establecimientos estén mejor y bueno, esta medida nos pone muy tristes. Tenemos una continuidad con la que no podemos parar ya que el uso de los colegios implica el mantenimiento y cuestiones que si uno no atiende se podrían ver afectadas en el inicio del ciclo lectivo 2024. Nosotros tenemos un trabajo que es de todos los días, vamos relevando, viendo las patologías que sufren los edificios por el uso y vemos cómo solucionamos esos problemas que van surgiendo. Las licitaciones públicas nos ayudan a poner un orden y armar un plan. No podemos atacar todas las escuelas juntas, hay que ver prioridades y el orden de cómo se acciona, pero eso se truncó”, precisó el jefe del Programa Infraestructura Escolar, Diego Canta.

Todas las disposiciones previstas se consideraron en el presupuesto 2023 para dar inicio durante este año y el 2024. La no concreción de estas acciones significa que puede correr riesgo no solo el normal inicio de clases, sino también la seguridad de alumnos, directivos, docentes y toda la comunidad educativa.

El programa no solo trabaja con estas licitaciones públicas, también lo hace con licitaciones de compra de materiales e insumos que requieren las cuadrillas para el plan de verano 2023/2024. Este plan se coordina con el Ministerio de Educación en octubre y noviembre en función del desgaste que tienen los edificios por el uso del año y se desarrolla en diciembre, enero y febrero para asegurar el normal arranque lectivo de más de 550 escuelas.

“Nosotros lo que hacemos es mandar a los técnicos que evalúen las escuelas, vean los problemas que surgen, entonces es un proceso que lleva su tiempo, una licitación no es de un día para el otro, tiene mucho trabajo que no se ve y es muy importante. En la licitación siempre se marca la pauta de lo que se va a seguir y se tiene que cumplir. Pero ese trabajo se está perdiendo ahora, esta medida interrumpe todo. Nuestras cuadrillas pueden hacer trabajos menores como arreglar una canilla, por ejemplo, pero la obra pública nos ayuda a descomprimir”, especificó el funcionario del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.

Daño explícito

Los datos son tan exactos como angustiantes. Por ejemplo, se frenó la refacción y el mantenimiento de cubiertas en la Escuela Técnica Nº 20 “Antonio D. Berni” (Villa Mercedes), del que se verían beneficiados unos 251 estudiantes, docentes y no docentes más 20 obreros (con un monto de obra de $50.604.268,65; en proceso de adjudicación). En la misma ciudad, se impulsaría la terminación del mantenimiento y ampliación en la Escuela Nº 176 “Maestra Nélida Esther Pérez de Ferrer”, con un aporte para 521 alumnos, docentes y no docentes y 30 obreros (con una inversión de $132.694.941,05).

En el plan de acción se truncó la refacción y el mantenimiento de la Escuela Nº 172 “Misiones” y la Escuela Técnica Nº 7 “Manuel Sadosky” (San Luis), que serviría para 518 alumnos, docentes y no docentes y más de 100 obreros (con un monto de $425.878.466,37). Se suma al haber la refacción y el mantenimiento de la Escuela Nº 23 “Umberto Rodríguez Saá” (Juana Koslay), donde se beneficiaría a 170 alumnos, docentes y no docentes y unos 35 obreros.

En síntesis, la cautelar que impulsó el dirigente de Juntos por el Cambio afecta directamente a más de 3.720 estudiantes de diferentes puntos del territorio puntano y a unos 560 obreros.

