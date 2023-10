El Municipio de Merlo ahora pagará el bono como un "plus"

A pesar del reclamo de trabajadores municipales de Villa de Merlo que buscaban el cumplimiento del “Tratado de La Toma”, que establece que todos los empleados deben cobrar por arriba de la línea de pobreza, los gremios y el Ejecutivo de esa ciudad llegaron a un acuerdo que difiere del convenio. Según establecieron, la Comuna incorporará 120 mil pesos al sueldo como un “plus”.

Tras la asamblea del miércoles que realizaron los empleados, se resolvió que el monto propuesto por el jefe comunal, Juan Álvarez Pinto, se incorporará a los haberes como un “suplemento” dejando de ser un “bono”. Ahora este excedente lo van a recibir los trabajadores de planta permanente, los contratados y los funcionarios.

Después de los conflictos de los últimos días, el Ejecutivo municipal comunicó a los sindicatos que tenía dos opciones para implementar una mejora en los haberes. La primera, proponía establecer un salario mínimo de 285 mil pesos para los empleados de planta permanente, independientemente de su categoría, excluyendo a los contratados de esta mejora. La segunda, consistió en otorgar a todos los trabajadores una suma de 120 mil pesos. Esta alternativa fue la más votada en asamblea.

Quedaron en evaluar el pedido, en unos días nos estarían informando lo que va a pasar con el empleado despedido. Marcelo Quiles

Aunque la mayoría de los empleados no llegará al piso salarial de 300 mil pesos —con el que se había pensado el "Tratado de La Toma"— la necesidad que atraviesan los trabajadores prevaleció a la hora de las definiciones.

“El bono de 120 mil pesos ahora se transformó en un 'complemento' que cobrarán los empleados de la planta permanente, contratados y contratados políticos que acompañan a la gestión actual. Este dinero lo cobrarían mañana (por hoy), según nos dijeron”, precisó el delegado de la junta interna de ATE Merlo, Marcelo Quiles.

“Aunque nosotros queremos que se respete el acuerdo, no estaba en las dos propuestas que nos ofrecía el Ejecutivo municipal; se optó por elegir el ofrecimiento de que cobren los 120 mil pesos, ya que la otra comprendía que percibieran 285 mil pesos solo los empleados de planta permanente. No somos tan insensibles, con la opción más votada conseguimos un mejoramiento a los trabajadores de planta contratada, que no llegaban a 100 mil pesos de sueldo, y ahora tuvieron un 20 por ciento de aumento y cobrarán los 120 mil del ‘plus’”, detalló.

Según el gremialista, por lo que le informaron, este dinero lo recibirán todos los meses. “Creemos que están queriendo obrar de buena fe, todos los meses pagarán el ‘suplemento’, que deberá estar ajustado a la inflación también. El objetivo es no caer por debajo de la línea de la pobreza. La de este mes no va a ser la misma que la del otro seguramente”, describió.

Quiles admitió que a pesar de los aumentos, son muy pocos los trabajadores municipales que superarán con su salario el piso de la pobreza. “Las categorías más altas estarían en el piso de la pobreza y las más bajas no llegarían”, señaló.

► Reincorporación

También los sindicalistas pidieron al Ejecutivo municipal la reincorporación inmediata de un empleado de planta permanente que cumplía funciones en el área de Bromatología, quien fue echado días pasados (participaba de las protestas). “Mandamos una carta documento pidiendo su reincorporación, lo echaron sin una causa y tampoco le realizaron los procesos de sanción que corresponden”, dijo.

El gremialista adelantó que en los próximos días podrían tener una respuesta sobre lo sucedido. “Quedaron en evaluar el pedido, calculo que en breve nos estarían informando lo que va a pasar con este empleado despedido”, concluyó.

En definitiva, las últimas medidas tomadas en la villa turística son tan desconcertantes como alejadas de la mejora significativa que buscó el Estado provincial con el "Tratado de La Toma".

