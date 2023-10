Viajó a Mendoza y encontró a su hija perdida hace 15 años

Luego de quince años de búsqueda, un hombre oriundo de la ciudad tucumana de Famaillá se reencontró con su hija, que padece retraso madurativo. Recibió una gran mano. Lo ayudó un auxiliar de la Policía de Mendoza que la halló perdida en San Rafael y la ayudó a reunirse con su familia.

Se trata de Ana María Polonia, de 34 años, quien reside desde hace 12 años en el Hogar Divina Providencia de Rama Caída, en San Rafael, desde donde salió y caminó hasta el Parque Mariano Moreno. Allí el policía Alexis Bustamante la encontró y llevó a la comisaría.

"El papá creía que se la habían robado para explotarla sexualmente, que su hija ya estaría sin vida y ya no tenía esperanzas de encontrarla", comentó este sábado a Télam Bustamante (30), auxiliar de la comisaría 38 de San Rafael.

El efectivo relató que el pasado 26 de setiembre una familia encontró a la mujer perdida en el parque Mariano Moreno sin recordar cómo llegó a Mendoza y llamó a la policía, donde lograron identificarla con su nombre real y documento gracias al sistema biométrico.

"No tenía antecedentes en la Justicia así que la derivamos a un hostel con ayuda del Área de la Mujer, hasta que desde el hogar de Rama Caída, donde reside desde hace doce años, denunciaron su desaparición y hasta allí la llevamos nuevamente", dijo Bustamante.

Sin embargo el policía no se quedó satisfecho y por su propia voluntad comenzó a buscar información en Tucumán porque algo de lo que ella le contaba lo dejó "con la intriga ya que se la notaba muy firme en lo que decía".

"Llamé a la policía de Tucumán y demás organismos, Google, hasta que en Famaillá, localidad ubicada a unos 40 kilómetros de la capital de Tucumán, otro policía conocía una familia con ese apellido y logramos hablar con su papá", relató el efectivo.

Con ayuda de la gente del lugar, el hombre viajó hasta San Rafael en micro, durmió en la terminal sin saber dónde buscar a su hija hasta que terminó en el hospital público por su estado de indigencia.

"Cuando me llamaron desde el hospital y me dijeron que estaba en San Rafael no lo podía creer", comentó Alexis, quien agregó que "lo único" que el hombre tenía era su número de teléfono "anotado en un papelito" y por eso en el hospital lograron contactarlo.

"Decidimos con mi esposa llevarlo a casa para que comiera algo, se pueda bañar y también le lavamos la ropa, que era lo único que trajo junto con una frazada en un bolsito", siguió relatando.

Esta semana, Miguel y su hija Ana María se reencontraron y emocionaron a todos con su abrazo.

Él le contó que hace más de 15 años desapareció al salir de la escuela cuando ella tenía 14 años y que él la buscó en todo el norte del país, y radicó denuncia de paradero en toda esa zona, en Santiago del Estero, Córdoba y hasta en Río Negro, pero nunca en Mendoza, y hasta la Fundación Marita Verón también estaba abocada a la búsqueda.

Sin embargo, ella nunca pudo recordar cómo llegó a San Rafael, ni tampoco se explica cómo desde el Hogar donde está alojada hace doce años, las monjas a cargo nunca denunciaron su situación ni ayudaron a la búsqueda de su familia.

"Al hombre le costaba entender pero regresó feliz. Mientras que 'Anita' se quedó en el hogar dado que tiene dos hijos de papá desconocido que están en guarda, situación que deberá regularizarse", dijo el policía.

Además, en Tucumán tiene otro hijo que ella tuvo de muy joven antes de desaparecer y que actualmente vive con su abuela materna.

"Ahora sé que mi hija está viva, que está bien, sana y cuidada" dijo Miguel, quien agradeció a todos los que lo ayudaron durante estos años en la búsqueda. En especial, "al policía Alexis" que con su accionar, logró el feliz reencuentro después de 15 años de búsqueda, dijo el papá en diálogo con el medio local Info YA.

