Sin distancia: tres hermanas se reencontraron después de 22 años

Unidas. Graciela, Elena y Rita no desperdician ni un minuto juntas. Charlan y recuerdan anécdotas de sus vidas. Fotos: Luciana Iglesias.

Las videollamadas, los mensajes de WhatsApp o los chats en las redes sociales entre las hermanas Luque quedaron a un lado para abrazarse personalmente. Graciela es la mayor, vive en San Justo, en la provincia de Santa Fe. Elena es la del medio y reside en Villa Mercedes. Y Rita, la menor, emigró con su esposo y cuatro hijos al continente europeo en el 2000. Veintidós años pasaron del último beso, y del almuerzo en familia. Pero anteayer las tres se reencontraron y, tras PCR negativas y el esquema de vacunación completo, pudieron abrazarse. No lograron contener la emoción: las lágrimas rodaron por sus mejillas y la sonrisa podía adivinarse a través de los barbijos.

La visita permanecerá un tiempo. Rita y su esposo, Ramón Juncos, pasearán por dos meses. Si bien tienen planeado recorrer otras provincias para ver a más familiares y amigos antes de regresar a España, su país de residencia actual, volverán por la ciudad de la Calle Angosta.

La última vez que estuvieron juntas, también en la localidad puntana, tenían 48, 46 y 38 años; todas habían sido madres y las tres familias despidieron a los emigrantes. El tiempo pasó y la vida las convirtió en abuelas. Las llamadas telefónicas eran frecuentes y se iban actualizando las novedades de cada una. Pero esta semana a esas charlas las hacen, cada una con su mate, en el mismo lugar.

Hablaban por teléfono, pero desde que están juntas, no pueden parar de contarse sus vidas.

"Nos fuimos por proyectos laborales. Somos pastores evangélicos y teníamos una misión que cumplir en Italia. El objetivo era volver al año siguiente, pero todo se fue postergando. A los dos años nos fuimos a vivir a España y priorizando otras responsabilidades, cuando nos dimos cuenta ya habían pasado 22 años", contó Rita, la viajera del extranjero. Luego, agregó que sus hijos, que ya son todos mayores de edad y trabajan en sus oficios y profesiones, les dieron una gran sorpresa para Navidad. Se reunieron a cenar y a la hora de entregar los regalos, el matrimonio encontró un sobre con sus nombres: lo abrieron y en el interior estaban los pasajes de avión para que viajaran a su país natal. "Nos dejaron sin palabras, ¡hasta nos compraron las maletas! No lo podíamos creer. Y por ese obsequio podemos estar acá. La felicidad y las ansias por llegar realmente son inexplicables", sostuvo.

Una vez que informaron a toda la familia en Argentina que estarían de visita, los días parecían no pasar. "Llegaban a Villa Mercedes de madrugada, pero ya desde varias noches previas sentía los nervios y me costaba conciliar el sueño. Y cuando la vi no pude contener el llanto. Fue mucho tiempo sin abrazarnos, solo nos veíamos por una pantalla en una llamada", dijo Elena, la anfitriona.

El rompecabezas no estaba completo porque faltaba una pieza muy importante: Graciela, la más grande de ellas, que vive a unos 700 kilómetros de distancia. Pero como su marido, hijos y nietos sabían la importancia de volver a estar todas juntas, no dudaron en acomodar sus agendas, armar las valijas, cargar combustible y acortar la distancia para que ese deseo fuera realidad.