Los Pumas le ganaron a Japón y pasaron a cuartos de final

El seleccionado argentino de rugby se clasificó este domingo a los cuartos de final del Mundial Francia 2023 al vencer a Japón por 39-27 en la última fecha de la ronda inicial, resultado que le aseguró el segundo puesto del Grupo D por debajo de Inglaterra.

En el Stade de la Beaujoire, de la ciudad de Nantes, bajo el aliento de miles de compatriotas, Los Pumas ingresaron por quinta vez entre los mejores ocho de una Copa del Mundo, como ya había sucedido en 1999, 2007, 2011 y 2015.

El wing tucumano Mateo Carreras fue la gran figura en la tarde francesa por la conquista de tres tries. Santiago Chocobares y Emiliano Boffelli, quien además aportó tres conversiones y un penal, también apoyaron en el ingoal japonés.

Los puntos restantes del conjunto argentino fueron conseguidos por el ingresado Nicolás Sánchez, con una conversión y otro penal.

Argentina, tras cerrar la primera fase con un balance de una derrota y tres victorias, se enfrentará en cuartos de final ante Gales, el próximo sábado 14 a las 12, en el Stade de Marsella.

Síntesis

Argentina: Tomás Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomas Lavannini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron: PT: 24m. Matías Alemanno por Matera (A). ST: 3m. Eduardo Bello por Gómez Kodelka; 8m. Pedro Rubiolo por Lavanini; 19m. Lautaro Bazán Vélez por Bertranou y Nicolás Sánchez por Santiago Carreras; 26m. Joel Sclavi por Gallo; 30m. Matías Moroni por Cinti y Francisco Gómez Kodela por Bello; 38m. Agustín Creevy por Montoya (A).

Japón: Keita Inagaki, Shota Horie y Jiwon Gu; Jack Cornelsen y Amato Fakatava; Michael Leitch, Pieter Labuschagne y Kazuki Himeno; Naoto Saito y Rikiya Matsuda; Siosaia Fifita, Ryoto Nakamura, Dylan Riley y Kotaro Matsushima; Lomano Lemeki. Entrenador: Jamie Joseph.

Ingresaron: 3m. Asaeli Ai Valu por Jiwon Gu; 8m. Craig Millar por Inagki y Atsushi Sakate por Horie; 11m. Warner Dearns por Fakatava; 20m. Jone Naikabula por Matsushima; 30m. Ryohei Yamanaka por Nakamura y Amanaki Saumaki por Pieter Labuschagne .

Tantos en el primer tiempo: 2m. try de Chocobares (A), convertido por Boffelli; 16m. try de Fakatava (J), convertido por Matsuda (J); 28m. try de Mateo Carreras (A); 35m. penal de Boffelli (A); 38m. try Saito (J), convertido por Matsuda.

Tantos en el segundo tiempo: 6m. Mateo Carreras (A), convertido por Boffelli; 12m. penal de Matsuda (J); 15m. drop Lemeki (J); 18m. try conversión de Boffelli (A); 25m. try de Naikabula (J), convertido por Matsuda; 28m. try de Mateo Carreras (A), convertido por Sánchez y 34m. penal de Sánchez (A)

Resultado parcial: Argentina 15-14

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda)

Cancha: Stade de la Beaujoire (Nantes).

Télam/MGE