Unplugged: somos rockeros sudamericanos

Hoy es un acto automático. Aquel que quiera escuchar un grupo, un tema o hasta el segmento de una canción solo tiene que abrir aplicaciones como Spotify o YouTube y ya está: en pocos segundos accederá a toda la música que su gusto le indique o que el tiempo le permita. Sin embargo, hasta no hace tantos años, los melómanos no la tenían tan fácil. Pero para eso estaba MTV, que con la revolución del videoclip permitió conocer artistas, marcar tendencias y ser una referencia para la cultura musical. La versión latinoamericana del canal, que este mes cumple tres décadas desde su lanzamiento, tuvo esa función pedagógica durante sus mejores años.

Después del apogeo que alcanzó a mediados de la década del 90 llegó una acelerada decadencia. Hubo dos causas principales. La primera fue por decisión propia y se manifestó de manera más paulatina. El éxito del canal alimentó el costado empresarial de la marca y relegó su espíritu vanguardista inicial con la premisa del pragmatismo económico. Empezaron a pulular formatos de rápido impacto aunque de escasa valía artística, como los reality shows. Luego sobrevendrá el golpe más duro, el toque de gracia. El avance tecnológico de internet, con el uso omnipresente de las plataformas y el streaming, simplificó hasta el infinito la búsqueda y el consumo de música. El canal perdió su razón de ser; en todo el mundo y en todas sus versiones.

La idea de MTV Latinoamérica comienza a germinar en 1988. La presentadora cubana-estadounidense Daisy Fuentes conducía el programa denominado MTV Internacional, que se emitía con una frecuencia semanal. Pasaban videos de la región y de Estados Unidos. A eso se suma que a fines de los 80 el rock en español hacía su gran irrupción, con los argentinos Soda Stereo y Miguel Mateos a la cabeza. El fenómeno llama la atención de los ejecutivos de la cadena. Comprueban que la música que se compone de este lado del mundo no solo tiene la capacidad de vender muchas entradas, sino que cuenta con una calidad comprobada. El formato tecnológico también acompaña: reinaba la televisión por cable y MTV era un canal muy buscado por los televidentes.

La decisión de emitir una señal exclusiva para la región tenía los antecedentes de otros emprendimientos similares exitosos, como MTV Europe en 1987 y MTV Brasil en 1990. El 1° de octubre de 1993 fue lanzado el canal con el nombre de MTV Latino. No es el primer canal de videos musicales para el área hispanoamericana, ya que estaban en los medios el canadiense-argentino Much Music y el mexicano Telehit, aunque sí sería el más influyente. El primer video emitido fue “We are sudamerican rockers”, de la banda chilena Los Prisioneros.

Primer vídeo. Banda: Los Prisioneros.

Empieza un crecimiento vertiginoso para MTV Latinoamérica. Al principio todos los programas son grabados y producidos en Miami; después se decide una regionalización de la producción en diversas ciudades como México, Buenos Aires y Santiago. Es la era de los presentadores de videos, o VJ, con la argentina Ruth Infarinato como la cara más visible, acompañada del chileno Alfredo Lewin, el mexicano Gonzalo Morales y la pionera Daisy Fuentes. Además surgen segmentos fuera de lo musical como "Beavis and Butt-Head", "Daria", "Jackass" y "Pimp My Ryde" (Tunea mi coche o Enchúlame la máquina).

Un hecho artístico clave de MTV Latinoamérica durante los noventa son los unplugged (desenchufado, en inglés), eventos en los que las bandas brindan conciertos acústicos o con la utilización de arreglos especiales. En 1994 Los Fabulosos Cadillacs se convirtieron en la primera banda en grabar un unplugged para la emisora internacional. Seguirán el mismo camino otros artistas y grupos como Charly García, Café Tacvba, Soda Stereo, Illya Kuryaki and the Valderramas, Aterciopelados, Molotov y Los Auténticos Decadentes, entre otros.

Al final del milenio, la empresa, que en un principio se había nutrido de la difusión de bandas independientes y vanguardistas, cambia su filosofía y se vuelca a la rentabilidad asegurada. En los 2000 entran en rotación normal los videos de artistas como Ricky Martin, Thalía y Luis Miguel, que antes tenían poca o nula exposición. Los VJ son eliminados y para fines de la década los reality shows abundaban entre los contenidos. MTV Latinoamérica empieza a desdibujarse y la misma compañía reconoce a esa altura que es un “canal joven” y “no musical”. Además, durante esta década se consolidan plataformas como YouTube, que en pocos años hacen obsoleta la forma de consumir música que ofrecía la señal.