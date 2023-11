"Sí, son canas": la total aceptación a los cabellos platinados

Dicen que los años no vienen solos, que con ellos llegan algunos "achaques" y que hay que "cuidarse porque cada día nos vemos más desarreglados". Pero, ¿qué es lo que hay que arreglar?, ¿qué parte del cuerpo está rota o descosida, o carece de orden para darle un nuevo sentido? Quizá ninguna y lo importante es afrontar el paso del tiempo con aceptación y los cuidados lógicos para vivir una nueva etapa con mucha salud.

Una de las tantas nuevas compañías que les llegan a los adultos son las canas. Esos cabellos blancos que aparecen en la cabeza y a muchos altera. Para acompañar el proceso de aceptación y transición de muchas mujeres, María Laura Pampin y Natalia Borgoglio crearon "Sí, son canas", una cuenta de Instagram donde acompañan y les dan el espacio a otras mujeres para que puedan realizar su transición para dejar de teñirse y mantener su cabello con canas al natural, en una sociedad que venera la estética.

Antes y después. María Laura Pampin, en la primera foto, cuando comenzaron a notarse las canas. En la segunda, con su pelo totalmente platinado y una sonrisa imborrable.

"Sasa" y "Lala" se conocieron a fines de 2019 mientras buscaban en las redes mujeres que como ellas estuvieran atravesando la transición (período desde teñidas a cabello natural). "Empezamos a hablar de hacer un encuentro de mujeres canosas y en plena planificación empezó la pandemia y el aislamiento obligatorio. Pensamos que como era imposible reunirnos de manera presencial podíamos hacer una reunión en redes y así nació 'Sí, son canas'", contó Pampin, quien tiene 43 años y es arquitecta y “coach de canas”, y ofrece una propuesta de acompañamiento personalizado para las que lo necesiten.

Conocer sus canas es el primer paso para sacarle tantos prejuicios asociados. María Laura Pampin

A Pampin los cabellos platinados comenzaron a surgirle en la adolescencia. En cuanto a "Sasa", alrededor de los 30 años su pelo ya estaba totalmente blanco. Gracias a sus experiencias, dejan atrás el mito de que las canas son signo de envejecimiento.

"Fueron difíciles los primeros meses, después de años y años de vernos con otros colores y esconder las canas con tanto esfuerzo, con el paso del tiempo nos acostumbramos al nuevo color y llegó un momento que pasamos a disfrutar del proceso, no solo lucimos con orgullo nuestras canas, sino que sentimos que atravesar el proceso nos dio muchas cosas, como empatía, amor propio, seguridad, y con el plus de poder compartirlo en comunidad y ayudar a otras mujeres", agregó "Lala".El método que utilizan para cuidar sus cabellos es el "curly girl", que es un sistema de cuidado capilar integral, que sirve para todo tipo de pelo con canas o color, rulos o lacio, y que también promueve la aceptación de características particulares y da herramientas para lucirlas al máximo.

Misma sonrisa. Antes y después de Natalia Borgoglio, pura simpatía.

"En estos más de tres años de la cuenta, hemos charlado con muchísimas mujeres que nos contaron sus miedos, qué prejuicios tenían, qué ventajas encuentran en sus cabellos naturales, lo liberadas que se sienten y cómo lo han atravesado. Con las experiencias, más las propias, acompañamos a nuestra comunidad", aseguró Pampin.

34.9 mil seguidores tiene la página de Instagram "Sí, son canas". Allí se comparten métodos de cuidado de cabello, testimonios, películas, series, recursos y todo lo necesario para acompañar.

Además, explicó que "no damos consejos porque el proceso es personal y cada una lo vive diferente, pero muchas veces las ayudamos a hacerse preguntas o les compartimos historias de alguien en una situación similar y esto muchas veces las ayuda".

La dupla sabe que los prejuicios siguen igual que los miedos, pero poco a poco se rompen y se cuestionan.

"Siempre decimos que la mejor recomendación que podemos dar es rodearse de quienes te puedan entender y acompañar. A veces la familia y amigos no son ese apoyo, por eso las comunidades en redes pueden ser una enorme contención, ya que o lo vivieron o lo están viviendo. Compartir hace mucho más llevadero el proceso". Por último, "Lala" destacó que la cuenta no está pensada para hombres porque "la gran mayoría no pasa por estos procesos ni pesan sobre ellos los prejuicios relacionados a las canas. Los hombres canosos siempre fueron vistos como sexies, mientras que las mujeres como viejas brujas descuidadas. Aunque siempre hay excepciones. Nosotras les hablamos a las mujeres, pero por supuesto que si a un hombre le sirve el mensaje, ¡bienvenido!".

Redacción / NTV