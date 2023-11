Rodríguez Saá: "Tenemos que votar por los sueños, que están en Sergio Massa"

A poco más de 48 horas de concretarse una elección bisagra en el país, el gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, convocó a todos los sanluiseños a acompañar el proyecto que representa el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien definirá el balotaje con el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei. En su mensaje, el primer mandatario fue contundente al advertir que lo que estará en juego el domingo son los intereses de todos los argentinos: “Tenemos que votar por los sueños, que están en Unión por la Patria y la candidatura de Sergio Massa”.

Las declaraciones del primer mandatario fueron durante el acto realizado este jueves en el Partido Justicialista de la capital puntana, que marcó el cierre de campaña electoral ante una multitud de militantes peronistas, quienes con su presencia ratificaron su apoyo incondicional al proyecto provincial, alineado con el que encarna el actual ministro de Economía de la Nación y posicionado en frente del que representa Milei.

“Nuestro candidato nos habla con verdad y nuestros sueños, el otro aparece con una motosierra y dice que va destruir la casa. Sergio Massa dice: 'Voy a arreglar los vidrios y ampliar la casa para que estemos todos', miren que diferencia”, afirmó.

Luego de agradecer la presencia de “los compañeros y compañeras”, Rodríguez Saá recordó el encuentro en la sede partidaria, un ámbito de reiteradas reuniones y festejos por triunfos electorales en los últimos 40 años, coincidió en simultáneo “en cada uno de los departamentos, pueblos y ciudades” con la reunión de “la militancia peronista, de Unión por la Patria y los dirigentes que quieren el triunfo de Sergio Massa el domingo”.

“Es una elección muy distinta a otras con un candidato extraño, distinto que ha aparecido recién en el último tiempo, que es el señor Milei. Trae una agenda nueva o al menos distinta y que logró imponerse en las PASO y obligó a todos que le prestemos atención”, indicó el Gobernador y agregó: “Tenemos nuestras razones para pensar que no es lo mejor para la Argentina, no es ni siquiera bueno. Puede ser un gran problema por la forma y la dirección de su pensamiento, que está en directa dirección a la confrontación y a crear nuevas y viejas gritas. No nos gusta ni a los puntanos ni a los argentinos”, sostuvo.

De Milei, criticó su admiración por Margaret Thatcher, a quien calificó de “genocida” por ordenar el ataque y posterior hundimiento del Crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982 durante la Guerra de Malvinas, pese a que la embarcación argentina estaba en la zona de exclusión del conflicto bélico.

“Yo no la admiro, no hay ningún argentino que pueda considerar que su ídola es esta señora, que es autora de un genocidio. Este señor así opina sobre la defensa nacional pero nosotros le decimos que nuestros ídolos son los héroes de Malvinas y que las Malvinas son argentinas”, dijo el primer mandatario provincial.

También manifestó su contundente rechazo la actitud del candidato de La Libertad Avanza en su visita a la provincia, previo a las generales de octubre, llegó “sacudiendo una motosierra” como slogan de campaña y se preguntó qué quiso simbolizar con esa actitud.

“¿Qué es lo que hicimos en San Luis para pasar motosierra? ¿No te gusta el (Hospital Central) 'Carrillo', las autopistas, la red wifi pese a que somos los primeros en conectividad en el mundo, no te gusta la ULP, las universidades, el nuevo teatro, la villa olímpica, La Pedrera, toda la forestación, nuestro Plan de Inclusión Social?”, se interrogó Rodríguez Saá, quien se manifestó en contra de las promesas preelectorales de Milei de terminar con la coparticipación, implementar la dolarización de la economía, legalizar la portación y uso de armas de fuego y a arancelar la educación pública.

En contrapartida, recordó que durante su visita a Villa Mercedes, “Massa se acordó de todo lo que había hecho San Luis. “Nos visibilizó y respetó; esa es la diferencia, destruir o respetarnos”, añadió.

“Gracias, Sergio Massa, por liderar el proyecto más grande que podemos tener los argentinos que es la unidad nacional”, afirmó el Gobernador, comprometiéndose a revertir los resultados electorales a favor del candidato de Unión por la Patria.

ALG.