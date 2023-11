No son muchas las oportunidades que "Loli" Lucero —leyenda oculta de la música provincial— se da para tocar en San Luis. Por eso, la participación que hoy tendrá en Casa Mollo (a las 22, gratis) aparece como un regalo extra para un noviembre movido.

El cantautor regresará a los shows en vivo en la ciudad para mostrar algunas de las canciones que hizo en los últimos meses, pero también para dejar en claro sus influencias del rock nacional, que van de Luis Alberto Spinetta a Charly García y de allí, a "Divididos".

"Vamos a tocar algunos clásicos porque a la gente le gustan, pero también me interesa mostrar mi nuevo material, que por ahora estoy grabando y veremos qué curso toma", dijo “Loli”.

El nuevo compañero de aventuras del autor es Diego Montes, un joven músico puntano que fue anunciado para el show de hoy pero que por cuestiones personales tiene su participación en duda. "'Loli' es un crack, una fábrica de canciones que esperamos mostrar dentro de poco", dijo Montes, a cargo de la producción de los temas de Lucero.

Hay mucha gente joven que no me conoce, pero es lógico, porque los circuitos de público van cambiando

Radicado hace más de 20 años en Potrero de los Funes, donde dicta clases de guitarra y canto, y, eventualmente, toca en vivo en algún bar, "Loli" viene muy poco a la ciudad, lo que hace que sus presentaciones sean cada vez más esporádicas.

Aunque el músico tiene su propia explicación. "La verdad es que no encontré tantos lugares para ir. Después de la pandemia, todo quedó medio extraño y las posibilidades no sobran. Por eso, apenas se dio la oportunidad de ir a Casa Mollo me puse a ensayar", dijo Lucero, quien compartirá fecha con "Rehenes Voluntarios", otra banda de larga trayectoria. (Ver "La historia disfrutada").

"Loli" tiene 62 años y si bien aseguró que toca "desde siempre", su primera aparición profesional se produjo cuando tenía 15 años y desde entonces nunca paró de hacer su música. El tiempo pasado hace que se sienta reconocido por algunos de sus colegas, aunque la mayor razón del aplauso que recibe cree que es su intento constante por renovarse.

• Rehenes voluntarios

► La historia disfrutada



Ahora que empiezan los calores, "Rehenes Voluntarios", una banda insignia del rock y el blues locales, tiene más fechas para compartir. Una será la de hoy, en Casa Mollo, donde compartirá cartel con "Loli" Lucero.

Con Sergio Chávez a la cabeza, Martín Baigorria en la batería, Mauricio "Bruja" Mariojouls en el bajo y las guitarras de Lucas Rivero y Jorge Rodríguez, el grupo tiene preparado un repertorio de clásicos nacionales que desplazará por esta noche a los temas propios que vienen trabajando hace un tiempo.

"Vamos a estar por primera vez en Casa Mollo y, como todos los shows que hacemos, queremos disfrutarlos y que la gente los disfrute", dijo Chávez, quien remarcó que una de las características de la banda es dejar que el público suba a cantar con ellos.

