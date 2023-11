Caso Amancay: Jonathan Sandoval seguirá preso

Este lunes, un Tribunal de Impugnaciones volvió a negar la excarcelación a Jonathan Sandoval, el agrimensor acusado de atropellar y provocar la muerte de Rocío Amancay Pedernera. Sus abogados habían hecho un planteo de excarcelación ante el juez de Garantía 2, que le negó la libertad al imputado. No conformes con la resolución, los defensores recurrieron a un Tribunal de revisión, que volvió a confirmar la prisión preventiva. El encierro que fue impuesto por 120 días, vence el próximo 10 de diciembre. No obstante, el fiscal de instrucción Esteban Roche tiene la facultad de pedir que se amplíe el período de detención.

El Tribunal de Impugnaciones conformado por Laura Molino en presidencia y las vocalías de Yanina del Viso y Jorge Sabaini Zapata señalaron en sus fundamentos: “Teniendo en cuenta el plazo aún no cumplido y que la fiscalía no solo determinó las evidencias que restan por producirse, sino que especificó de forma concreta cuales son las medidas que la libertad del imputado podría hacer peligrar, entre ellas la declaración de su pareja, de vecinos y otros conocidos, y de dos testigos presenciales del hecho, resulta absolutamente proporcional y razonable la medida de coerción impuesta en virtud de la particular complejidad que presenta la investigación”.

Además en el escrito se agrega: “Es en esta línea, que este tribunal habrá de excepcionar la garantía en juego, en orden a la gravedad del hecho imputado, como así también a la concurrencia de riesgos procesales”, por lo que debe confirmarse la decisión del juez de Garantía.

Marcos Juárez, abogado de Sandoval, interpuso el miércoles pasado un recurso de revisión de medida de coerción en la que solicitó que se concediera la excarcelación de su defendido y/o se morigerara por la de prisión domiciliaria.

Sandoval, de 38 años, es el único imputado en la causa bajo la acusación de “Homicidio simple con dolo eventual”. El hecho ocurrió el sábado 29 de julio entre las 4:15 y 4:30 de la madrugada en la avenida Santos Ortiz. A la altura del barrio Tibiletti, chocó y atropelló a Amancay, de 20 años, quien volvía a su hogar después de trabajar. La joven conducía una motocicleta, cuando fue embestida por la camioneta de Sandoval.

NTV