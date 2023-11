Daniel Maza va tras las guitarras de don Alfredo

El vínculo amistoso fue el que posibilitó que los matrimonios del gran bajista uruguayo Daniel Maza y la cantante Patricia "Piojo" Zappia, y de los mendocinos Ini Cervino y Ricardo Vaccari se juntaran en un show llamado "De Cuyo al Río de la Plata". Hoy a las 21:30, en Club de Oidores de avenida Perón casi Aristóbulo del Valle, el cuarteto mostrará su mezcla de estilos.

La admiración mutua es otro de los elementos que hace que la relación entre las parejas sea tan fluida sobre el escenario. En cuanto a lo estrictamente musical, Daniel Maza —un artista que recorrió el mundo con cantantes de la talla de Celia Cruz— consideró que la unión entre la música cuyana y la uruguaya se puede notar en las guitarras del gran Alfredo Zitarrosa.

"Fue la música con lo que nosotros nos criamos y a partir de escuchar a Zitarrosa decidí empezar a tocar la guitarra", recordó el bajista, quien dijo que en el show de esta noche habrá canciones de los más variados estilos. Por su lado y el de "Piojo" habrá ritmos rioplatenses, y entre Ini y Ricardo harán obras de la región. "Pero después fusionaremos ambas cosas", prometió el uruguayo.

De los artistas puntanos que lo sorprendieron en su larga carrera, Daniel nombró a "El Trébol Mercedino", de cuyo fundador, Raúl "El Sapo" Ávila, guarda un cariño grande, y Carlos García, un eximio guitarrista mercedino. El autor dijo que quiso estudiar un tema compuesto por el músico puntano y comprendió el nivel que manejaba en cuanto a arreglos y punteos de guitarra.

Antes del concierto, a las 16, Maza dará una clínica de bajo en el candombe e Ini, desde las dos de la tarde, se dedicará al "Canto e interpretación". Humilde, el instrumentista dijo que la clase será una demostración de sus técnicas y sus conocimientos que no tiene la pretensión de imponer nada, sino de compartir.

"Quiero mostrar una forma de hacer música que puede ser muy distinta a la que pueden tener muchos", agregó Daniel, quien espera encontrarse con artistas que no solo se dediquen a su instrumento, sino a la música en general, inclusive al canto.

Hace aproximadamente una década, Maza estuvo en San Luis para cerrar un festival de jazz que se hizo en el Centro Cultural Puente Blanco. El bajista recuerda a la perfección aquel paso, pero dijo que, como le sucede con cada parte del mundo que visita, su estadía fue muy corta y llena de trabajo.

"Lo que a uno le queda es la gente con la que se encuentra: quién lo recibe, con quién va a comer, con quién intercambió música; entonces sí puedo decir que tengo grandes recuerdos de amigos", sostuvo Daniel, quien planea para el viaje de hoy romper esa rutina y pasear un poco por la ciudad.

Reacio a hablar de política, porque "como soy uruguayo no me parece que tenga que hablar de Argentina y cuando voy a Uruguay creo que no me corresponde, porque llevo 40 años viviendo en Argentina", Maza dice, de todos modos, que tiene su pensamiento, que va a votar en cada elección pero prefiere mantener su idea en silencio.

"Entiendo perfectamente que no se puede vivir sin ser político. Uno siempre es político. No se puede ser apolítico, no existe eso. Y, por supuesto, tengo mi preferencia, y cuando voto sé a quién voto. Lo único que puedo decir por ahora es que me preocupa mucho la situación cultural", completó.

DÍA: sábado 4 de noviembre

HORA: 21:30

LUGAR: Club de Oidores, Perón 2020

ENTRADA: 2664 844103