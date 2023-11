Daiana Alaniz, la capitana: "Esto es el sueño de mi vida"

“No hay palabras para describir lo que siento, dejé todo para lograr esto. El sueño de mi vida es esto. Ver que lo logramos, todavía no me cae la ficha. Estoy feliz por sumar un granito de arena para llevar a San Luis a lo más alto”, afirma la capitana Daiana Alaniz, una de las referentes de San Luis FC, el plantel que el domingo venció 1-0 a Sarmiento de Junín, se coronó campeón anticipado de Primera B y ascendió a la A.

“Esto es mi vida, es el sueño de chica, desde que empecé a jugar al fútbol”, remarca la nacida en Justo Daract, que cierra los ojos y cuenta: “En muchos momentos del partido vi a esa niña de Justo Daract corriendo por la cancha y disfrutando. Tuve que pasar muchas cosas para estar en Primera, y ahora llegar con San Luis no tiene precio”.

Alaniz ascendió con Comunicaciones de la B a la A, en un plantel que también integró la puntana Marianella Suárez, y jugó en la máxima categoría con la UAI de Urquiza, con el que ganó la Copa Federal.

“Estuvo mi gente, mi familia en la cancha, es increíble. Vine a aportar desde donde me tocara, tengo la cinta, pero acá somos un grupo, y la idea era estar todas juntas y lo logramos. Esto demuestra el trabajo en equipo del cuerpo técnico, de las jugadoras, de la gente y de los dirigentes”, analiza la “Chiru”, y dice: “No parece cierto, no caigo, me lo imaginé cuando me tocó volver y soñar en grande. Y sí, lo logramos”.

Daiana indica: “No tengo palabras para el cariño que recibo todo el tiempo. Trabajo desde muy chica para esto, creo que el objetivo de mi vida es este. Estoy feliz de dejar una semilla en las demás”.

Finalmente, le agradeció "a Cintia Ramírez y a Agustín Alessio, que confiaron y me dieron esta oportunidad. Y ahora vamos por más".

