Vecinos de la zona sur pidieron por más limpieza en sus barrios

La cuarta y última sesión del Concejo Deliberante en los barrios arrojó la necesidad común de una mayor limpieza y cuidado de los espacios verdes de la zona sur. El encuentro entre vecinos y concejales de la ciudad de San Luis fue esta vez en la Escuela Nº 24 "Pancha Hernández", ubicada entre los barrios El Hornero y Manuel Lezcano.

Tal como ocurrió en las otras tres sesiones especiales fuera del recinto, una por cada punto cardinal de la ciudad, hubo algunos vecinos que presentaron durante la semana su solicitud para expresarse al micrófono, aunque hubo otros que aprovecharon y se acercaron a la sesión y también tuvieron su momento para presentar pedidos, reclamos y proyectos propios. Cada solicitud fue girada posteriormente a las comisiones de trabajo correspondientes al Legislativo municipal.

Los propios alumnos de la escuela anfitriona fueron quienes alzaron el reclamo de mayor limpieza y cuidado ambiental, solicitando por contenedores de basura y tapas para los canales colindantes al establecimiento, ya que aseguraron tener accidentes allí.

Isabel Cuesta, del barrio Elena 1, coincidió en el tema de la basura, recordando que la zona tiene baldíos amplios donde se arrojan desperdicios. María Cristina Quiroga, del 544 Viviendas, pidió por la colocación de contenedores y reductores de velocidad “Tenemos basura y ratas. En el bulevar tiran basura”, apuntó.

Graciela Medero, del barrio Mirador del Portezuelo, dio una de las exposiciones más extensas. En primer lugar, agradeció los esfuerzos de la gestión municipal saliente de Sergio Tamayo. Sin embargo, resaltó algunos problemas actuales que atraviesan, entre ellos la reparación del alumbrado público, afectado por el robo de cables y la rotura de luminarias.

Otra solicitud que hizo fue la intimación a los propietarios de los terrenos baldíos que rodean el barrio, ya que no están cerrados, ni cuidados apropiadamente, lo que contribuye a la proliferación de animales, basurales y delitos. “Los campos siguen sin alambrar, hay basurales generados por vecinos y camiones. Hay ganado vacuno y porcino que transita por los barrios y es un ambiente propicio para la delincuencia”, enumeró.

Hubo otras vecinas que hicieron pedidos por zoonosis, iluminación y mayor inclusión para personas con discapacidad. Mariela Peche, vecina del barrio Félix Bogado, detalló que realiza trabajo voluntario con los animales de la zona, pero solicitó por un abordaje urgente ante el aumento de mascotas en la calle. “En la puerta de mi casa dejan animales. Vamos tapando baches y la solución no es positiva. Las garrapatas están afectando a los animales. Esto ocurre en el Kirchner, 200 Viviendas, Padre Mugica, toda la zona sur”, detalló.

Gloria Orozco, del Padre Mugica, contó que recibieron positivamente la iluminación provista por el Municipio en la entrada que conecta con el barrio Félix Bogado, pero dijo que en las últimas semanas robaron cables y hay zonas de total oscuridad. “Tenemos chicos que juegan al fútbol en El Lince, salen tarde de los entrenamientos”, advirtió.

Vanesa Morán, del barrio Los Jacarandaes, detalló que tiene problemas de transporte para su hijo en silla de ruedas. Si bien lo pasaron a buscar una vez en un transporte exclusivo para personas con discapacidad, actualmente no cuenta con movilidad pública. "Él va al Centro Educativo N° 21, pero no lo puedo llevar; remís a veces consigo, a veces no”, detalló. Por otro lado, dijo que, si bien hay rampas en las calles de los barrios, no hay para la plaza de la zona.

